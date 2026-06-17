ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan mutabakata ilişkin yaptığı açıklamalar işgalci güç İsrail'de deprem etkisi oluşturdu. Anlaşma sürecinde tamamen devre dışı bırakılan ve bölgeyi kaosa sokma planı boşa düşen haydut devletten ABD Başkanı ve yönetimine yönelik hakaretamiz sözler gelmeye başladı. Bu tepkilere Trump'tan çok sert tepki gelmekte gecikmedi. İran ile yürütülen sürecin ikinci aşamaya geçtiğini duyuran Trump, anlaşmanın “adil” olduğunu savunurken, İsrail'e mesajlar verdi. Trump, anlaşma kapsamında İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacağını öne sürerek, “İran bu anlaşma çerçevesinde asla nükleer silaha sahip olmayacak” dedi. Rejim değişikliği senaryolarına da karşı çıkan ABD Başkanı, “Rejim değişikliğine inanmıyorum. Bu yıllar sürer ve işe yaramaz” ifadelerini kullandı.

Sorumlu davransın

Trump'ın en dikkat çeken açıklamaları ise İsrail'in bölgedeki askeri operasyonlarına yönelik oldu. Lübnan'a yönelik saldırılardan rahatsız olduğunu açıkça dile getiren Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bu konudaki tepkisini ilettiğini söyledi. Trump, “Bibi ile harika bir ilişkim vardı ancak şu an Bibi Lübnan konusunda daha sorumlu davranmalı. Lübnan geçmişte harika bir ülkeydi, entelektüellerin ülkesiydi. Kendilerini savunma imkanları da yok. İsrail'in Lübnan konusunda davranışlarından hiç memnun değilim. Büyük resmi de etkiliyor, İran'la anlaşmayı da etkiliyor” dedi.

Adeta rest çekti

Trump'ın açıklamalarının en çarpıcı bölümü ise İsrail'in varlığına ilişkin sözleri oldu. ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin altını çizen Trump, “ABD olmasaydı İsrail olmazdı. Ben olmasaydım İsrail olmazdı” dedi. Daha da ileri giden Trump, “Ben olmasaydım İsrail çok uzun zaman önce ortadan kalkmış olurdu” ifadelerini kullanarak, başkanlığı döneminde attığı adımların İsrail'in güvenliği açısından kritik olduğunu öne sürdü.

Otobüsün altına atıldık

Trump'ın sözleri ve ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat İsrail'de oluşturduğu soğuk duş etkisi de devam ediyor. İsrail medyasına konuşan üst düzey yetkililer, anlaşmayı “İsrail açısından şok edici” olarak değerlendirdi. Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Tel Aviv yönetimi uzun süredir ABD-İran görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanacağını öngörüyordu. İsmi açıklanmayan bazı yetkililer ise yaşanan gelişmeyi, “İsrail'in otobüsün altına atılması” şeklinde yorumladı. Haberde ayrıca, Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance arasında Lübnan'daki İsrail askeri varlığı ve İran anlaşmasının ele alındığı gergin bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği iddia edildi.

ABD yönetimine ağır hakaretler

Mutabakatın ardından Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen sağcı gazeteci ve yorumcuların hedefinde bu kez Trump yönetimi vardı. İsrail medyasında Trump ve ekibine yönelik çok sert ifadeler kullanıldı. Kanal 12'nin siyasi analisti Amit Segal, Trump'ın İran'ın uranyum zenginleştirmesine izin vererek “tamamen teslim olduğunu” öne sürdü. Sağcı Kanal 14 yorumcusu Shimon Riklin ise ABD'nin İsrail'i yüzüstü bıraktığını savunarak Trump yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Riklin, ABD'nin artık güvenilir bir müttefik görüntüsü vermediğini ileri sürerken, Trump'ın Amerika'yı “hiç olmadığı kadar zayıf” hale getirdiğini iddia etti. Kanal 14 sunucusu Yinon Magal da sosyal medya paylaşımında Trump'ı “ezik” olarak nitelendirirken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance için ise “pislik” ifadesini kullandı. Magal ayrıca Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'i de hedef aldı.

ABD'NİN SİYONİST ELÇİSİ TRUMP'A MEYDAN OKUDU

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ise "İsrail olmasaydı ABD de olmazdı. Varlığımızı, bu topraklarda yaşananlara borçluyuz" diyerek Trump'a meydan okudu. Bir televizyon kanalına konuşan Huckabee, görevinin yalnızca İsrail'de ABD'yi temsil etmek olmadığını, aynı zamanda ABD'lilere İsrail'in ülkeleri için ne kadar önemli olduğunu da anlatmak olduğunu savundu. Siyonist kimliğiyle tanınan Huckabee, daha önce de "Nil'den Fırat'a uzanan bölgenin İsrail'in hakkı olduğunu" savunmuştu.

Lobiden Kongre tehdidi

İsrail yanlısı Amerikan lobi grubu Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesi (AIPAC), ABD yönetiminden İran ile nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerde İsrail'in saldırı "hakkının güvence altına alınmasını" istedi. AIPAC açıklamasında müzakereler boyunca Trump yönetimiyle yakın iş birliği içinde çalışacağı ve nihai anlaşmanın denetlenmesinde kritik rol üstleneceği belirtildi. Açıklamada, Kongre'nin, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasını ve zenginleştirme tesislerinin sökülmesini öngören bir anlaşma için diplomatik, ekonomik ve askeri baskı unsurlarını desteklemesi gerektiği ifade edildi. Açıklama, "Yahudi lobisi Trump'ı Kongre ile tehdit ediyor" yorumuna sebep oldu.







