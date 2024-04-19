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Beş gazete için iftira attılar: Utanmaz belediye!

Kastamonu Belediye Başkanı seçilen CHP’li Hasan Baltacı, göreve utanmaz bir iftirayla başladı. Baltacı, önceki dönemde bütçeden Yeni Şafak dahil üç gazeteye 426 bin 230 lira ödeme yapıldığını iddia etti. Bizdeki kayıtlara göre belediye sadece 5 adet Yeni Şafak abonesiydi. Son 15 ayda ödediği para ise 11 bin 700 lira. CHP’li belediyelerin yüzlerce Sözcü ve Cumhuriyet gazetesi aldığı biliniyor.

04:00 - 19/04/2024 Cuma
Güncelleme: 01:41 - 19/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Hasan Baltacı
Hasan Baltacı

CHP’den Kastamonu Belediyesi başkanı seçilen Hasan Baltacı, belediyenin gazete aboneliği hakkında skandal bir açıklama yaptı. Baltacı, yaptığı açıklamada; “Belediye bütçemizden yıllık 426.230 TL abonelik ücreti ödenen gazetelerden Yeni Şafak, Türkiye ve Sabah abonelikleri iptal edilmiştir. Yerel basın abonelikleri de yeniden gözden geçirilmek üzere değerlendirmeye alınmıştır.” ifadelerini kullandı.

2250 ADET GAZETE VERİLDİ

Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı'nın utanmaz bir şekilde yaptığı açıklamayla gazetemizin fonlandığı iftirası elinde patladı. Gazetemizin kayıtlarına göre Kastamonu Belediyesi'nin Yeni Şafak ile yaptığı anlaşmada aldığı gazete günlük 5 adet. Alınan 5 gazete için belediye tarafından yapılan ödeme ise yıllık 11 bin 700 TL tutarında. Belediyeye 15 ayda toplam 2 bin 250 adet gazete verildi.

HANGİ GAZETELERİ ALDIN?

CHPli başkan, iptal edilen abonelikler yerine hangi gazetelerin alınmaya başladığını ise açıklamadı. Kastamonulu vatandaşlardan da iptale tepki geldi. Kastamonulular “Belediyedeki işlerimizi yürütürken zaman zaman beklemek zorunda kalıyoruz. Bu sırada gazetelere göz atmak, okumakla vakit geçiriyorduk. Belediyenin çok az bir parayla aldığı gazeteleri iptal etmesi çok ayıp” yorumunu yaptı.


CHP'li belediyelerdeki atamalar yandaş Can Ataklı'yı bile rahatsız etti: Olur mu ulan böyle bir şey!

CHP'nin 2024 yerel seçimlerinde kazandığı belediyelerdeki medyaya yansıyan skandal atamalar, CHP yandaşı Can Ataklı'yı bile rahatsız etti. Ataklı, "Şu anda CHP'lilerin uğraştığı şey ne biliyor musunuz? Yeni seçilen belediye başkanları, kendi eş ve yakınlarını ya da partiden gelen talepler doğrultusunda bir takım kişileri belediyelerde görevlendirmek için çabalıyorlar. Olur mu ulan böyle bir şey! Onun, burada seçilenin karısı öbür belediyede başkan yardımcılığına atanıyor. Falanca yerdekinin kardeşi, kaynı, yeğeni, bilmem nesi oradaki belediye başkanlığına... Şu anda bununla uğraşıyoruz. Akılalmaz bir şey bu." ifadelerini kullandı.



#CHP
#Kastamonu Belediyesi
#Hasan Baltacı
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