Beş gazete için iftira attılar: Utanmaz belediye!

CHP’den Kastamonu Belediyesi başkanı seçilen Hasan Baltacı, belediyenin gazete aboneliği hakkında skandal bir açıklama yaptı. Baltacı, yaptığı açıklamada; “Belediye bütçemizden yıllık 426.230 TL abonelik ücreti ödenen gazetelerden Yeni Şafak, Türkiye ve Sabah abonelikleri iptal edilmiştir. Yerel basın abonelikleri de yeniden gözden geçirilmek üzere değerlendirmeye alınmıştır.” ifadelerini kullandı.
2250 ADET GAZETE VERİLDİ
Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı'nın utanmaz bir şekilde yaptığı açıklamayla gazetemizin fonlandığı iftirası elinde patladı. Gazetemizin kayıtlarına göre Kastamonu Belediyesi'nin Yeni Şafak ile yaptığı anlaşmada aldığı gazete günlük 5 adet. Alınan 5 gazete için belediye tarafından yapılan ödeme ise yıllık 11 bin 700 TL tutarında. Belediyeye 15 ayda toplam 2 bin 250 adet gazete verildi.
HANGİ GAZETELERİ ALDIN?
CHPli başkan, iptal edilen abonelikler yerine hangi gazetelerin alınmaya başladığını ise açıklamadı. Kastamonulu vatandaşlardan da iptale tepki geldi. Kastamonulular “Belediyedeki işlerimizi yürütürken zaman zaman beklemek zorunda kalıyoruz. Bu sırada gazetelere göz atmak, okumakla vakit geçiriyorduk. Belediyenin çok az bir parayla aldığı gazeteleri iptal etmesi çok ayıp” yorumunu yaptı.