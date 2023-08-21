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Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ender Topçuoğlu, makamında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybetti.

12:22 . 21/08/2023 Pazartesi
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Ender Topçuoğlu

Ender Topçuoğlu

Beşiktaş Belediyesi’nde 33 yıldır çeşitli birimlerde görev yapan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı D. Ender Topçuoğlu dün makamında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ölüm haberi sevenlerini ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat başsağlığı mesajını şu şekilde paylaştı:

  • "Otuz üç yıldır kurumumuzda üstlendiği her görevde kentimize sayısız hizmetlerde bulunmuş Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcımız Ender Topçuoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 15.00'te Levent Hizmet Binamızın önünde düzenleyeceğimiz törenle Ender Topçuoğlu'nu memleketi Giresun - Şebinkarahisar'a son yolculuğuna uğurlayacağız. Cenazesi 22 Ağustos 2023 Salı günü Giresun Şebinkarahisar Tekışık Camii’nde öğle namazına müteakip gerçekleşecektir."


#Beşiktaş Belediyesi
#D. Ender Topçuoğlu
#Rıza Akpolat
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