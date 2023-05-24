Beşiktaş Belediyesi’nden paravan garaj skandalı: Çevre sakinleri tepki gösterdi

İşçilere hiç zam yapmamasıyla gündeme gelen, İstanbul'un en eski ve en büyük semtlerinden biri olan milyon bütçeli, CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu yine protesto şokuyla karşılaştı. Daha önce işçilerin 100 gün boyunca zam protestosuyla karşılaşan Bakırköy Belediyesi yönetimi bu kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları esnasında protesto edildi. Belediyeden emekli olan Murat Soydan adlı bir vatandaş "Ben raporluyum. Neden bizim paralarımızı vermiyorsun? Kadınlarla kızlarla gezeceğine, kumara gideceğine bizim paramızı ver" diye bağırarak tepki gösterdi. Bunun üzerine görevliler Soydan'ı küstahça yakasından tutup alandan uzaklaştırdı. Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç, isyan eden işçinin sözlerine karşılık ağzını açıp tek kelime edemedi.