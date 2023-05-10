Hasta almaya giden Esenyurt Belediyesi ambulansı borcu nedeniyle haczedildi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde terör örgütü PKK sempatizanı bir çalışan daha ortaya çıktı. İBB İtfaiyesi'ndeki bir personelin PKK'lı teröristleri kastederek, "O kişilerin sayılarının artması lazım. Türk Bayrağına ne gerek var?" ifadelerini kullandığı belirtildi. Diğer personellerle tartışan terör sempatizanı şahsın, "PKK'ya kimse bir şey söyleyemez." dediği de öğrenildi. Öte yandan terör sempatizanı şahsı şikayet eden itfaiyecilerin şikayetlerini geri almaları için mobbing yapıldığı da bildirildi.