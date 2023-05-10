Hasta almaya giden Esenyurt Belediyesi ambulansı borcu nedeniyle haczedildi

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CHP'li Esenyurt Belediyesi’ne ait ambulans, Balta Limanı hastanesinde bulunan ortopedi tedavisi gören hastayı almaya gittiği sırada yolda trafik polisleri tarafından durduruldu. İcra borcu nedeniyle hakkında yakalama kararı olan resmî plakalı ambulans hakkında haciz kararı olduğu ifade edildi. Hacizli ambulans çekiciyle yediemin otoparkına çekildi.
Gaziantep'te AK Parti'nin seçim standına CHP'li bir gurup tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. CHP gençlik kolları üyeleri ile meclis üyelerinin AK Partililere silah ve sopalarla saldırdığı anların mobese görüntüleri ortaya çıktı. Seçim çalışmaları sırasında çıkan kavgada CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar, tabancayla bir el ateş etti. Kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde terör örgütü PKK sempatizanı bir çalışan daha ortaya çıktı. İBB İtfaiyesi'ndeki bir personelin PKK'lı teröristleri kastederek, "O kişilerin sayılarının artması lazım. Türk Bayrağına ne gerek var?" ifadelerini kullandığı belirtildi. Diğer personellerle tartışan terör sempatizanı şahsın, "PKK'ya kimse bir şey söyleyemez." dediği de öğrenildi. Öte yandan terör sempatizanı şahsı şikayet eden itfaiyecilerin şikayetlerini geri almaları için mobbing yapıldığı da bildirildi.
Gaziantep'te AK Parti'nin seçim standına CHP'li bir gurup tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Seçim çalışmaları sırasında çıkan kavgada CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin A, tabancayla bir el ateş etti. Kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
CHP'li Çaycuma Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir skandala imza attı. Vatandaşın yoğun ilgiyle karşıladığı yerli ve milli otomobil Togg'dan rahatsız olan Çaycuma Belediyesi paylaştığı fotoğrafta Togg için "sirk maymunu gibi dolaştırılıyor" ifadelerini kullandı. Togg tanıtım faaliyetlerini akıl tutulması olarak tanımlayan paylaşımda, "Bir secde edilmediği eksik. İçten içe büyüyen bir kompleksin, onulmaz bir eksiklik duygusunun, dünya insanlığı karşısında yaşadığımız geri kalmışlık korkusunun ürünü değilse nedir bu görüntüler." şeklinde çirkin ifadelere yer verildi.
Gaziantep'te AK Parti'nin seçim standına CHP'li bir grup tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Seçim çalışmaları sırasında çıkan kavgada CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar, tabancayla bir el ateş etti. Kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. AK Parti Gençlik Kollarına saldıran Atar'ın önceki gün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğrafları ortaya çıktı. Bugün AK Partililere kurşun sıkan Atar'ın İmamoğlu ile yaptığı paylaşımda tehditler savurması dikkat çekti.
AK Parti Gençlik Kolları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gaziantep'te CHP'li bir grubun gerçekleştirdiği provokatif saldırıya ilişkin açıklama yaptı. CHP'li Meclis Üyesi Ersin Atar, ateş açtığı taşlı sopalı kavga hakkında yapılan açıklamalarda, "Millet İttifakı’nın fikren ve siyaseten birlikte olduğu terörist yapılarla sokakta da işbirliği içinde olduğu artık kamuoyunun malumudur. Ülkemizi ve milletimizi bölmek isteyenlerle yaptıkları ittifakın verdiği suçluluk psikolojisi ile kendilerini ancak şiddet yoluyla ifade edebiliyorlar." ifadelerine yer verildi.
Yeni Şafak ve tvnet'in canlı yayın serisi SİYASETEN'in üçüncü bölümünde, Ersin Çelik ve Aydın Ünal, 'Seçime bir hafta kala yaşanan provokasyonlar neye işaret?' konusunu masaya yatırdı. Ünal, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da kalkıştığı 'taşlanma' provokasyonunun asıl amacını Türk siyaset tarihinden verdiği örnekle anlattı. Taş atarak algı oluşturmanın 'bir CHP geleneği' olduğunun altını çizen Ünal, "1959'dan itibaren CHP bu taş meselesi üzerinden darbenin taşlarını döşüyor." diye konuştu. Merhum Başbakan Adnan Menderes'i idama götüren 'İsmet İnönü Uşak'ta taşlı saldırıya uğradı' haberlerinin ne denli yalan olduğunu CHP'li isimlerin açıklamalarıyla örnekleyen Ünal, "O taşlama darbeyi, cinayeti idamı getiriyor. Bu bir CHP geleneği." ifadelerini kullandı.