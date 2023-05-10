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Hasta almaya giden Esenyurt Belediyesi ambulansı borcu nedeniyle haczedildi

Esenyurt Belediyesi’ne ait ambulans hasta almaya gittiği sırada, geçmiş yıllara ait icra borcu bulunduğu gerekçesiyle haczedildi. Belediyeden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada kendilerine haciz işlemiyle ilgili tebligat gönderilmediği ifade edildi.

13:21 . 10/05/2023 Çarşamba
IHA
Arşiv

Arşiv

CHP'li Esenyurt Belediyesi’ne ait ambulans, Balta Limanı hastanesinde bulunan ortopedi tedavisi gören hastayı almaya gittiği sırada yolda trafik polisleri tarafından durduruldu. İcra borcu nedeniyle hakkında yakalama kararı olan resmî plakalı ambulans hakkında haciz kararı olduğu ifade edildi. Hacizli ambulans çekiciyle yediemin otoparkına çekildi.


Aydın Ünal CHP'nin taş atarak oluşturduğu algıları 'İnönü-Menderes' örneğiyle anlattı: Bu olaylar üzerinden darbenin taşlarını döşüyorlar
Aydın Ünal CHP'nin taş atarak oluşturduğu algıları 'İnönü-Menderes' örneğiyle anlattı: Bu olaylar üzerinden darbenin taşlarını döşüyorlar

Yeni Şafak ve tvnet'in canlı yayın serisi SİYASETEN'in üçüncü bölümünde, Ersin Çelik ve Aydın Ünal, 'Seçime bir hafta kala yaşanan provokasyonlar neye işaret?' konusunu masaya yatırdı. Ünal, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da kalkıştığı 'taşlanma' provokasyonunun asıl amacını Türk siyaset tarihinden verdiği örnekle anlattı. Taş atarak algı oluşturmanın 'bir CHP geleneği' olduğunun altını çizen Ünal, "1959'dan itibaren CHP bu taş meselesi üzerinden darbenin taşlarını döşüyor." diye konuştu. Merhum Başbakan Adnan Menderes'i idama götüren 'İsmet İnönü Uşak'ta taşlı saldırıya uğradı' haberlerinin ne denli yalan olduğunu CHP'li isimlerin açıklamalarıyla örnekleyen Ünal, "O taşlama darbeyi, cinayeti idamı getiriyor. Bu bir CHP geleneği." ifadelerini kullandı.


#CHP
#ambulans
#Esenyurt Belediyesi
1 saat önce
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