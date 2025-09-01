Yeni Şafak
Beşiktaş'ta çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu: Anne gözaltında

13:441/09/2025, Pazartesi
DHA
Beşiktaş'ta bebeğinin cesedini çöp konteynerine atıp alışverişe gitmiş.
İstanbul Beşiktaş'ta vücudunda yanık ve kesik izleri bulunan bebek cesedini çöp konteynerinin yanına bırakan anne E.A., gözaltına alındı. Emniyette işlemleri süren şüpheli E.A.'nın bebeğinin cesedini bıraktıktan sonra alışverişe çıktığı öğrenildi.

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki çöpleri toplayan belediye ekipleri, çöp konteynerinin yanına bırakılmış bir bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden bebeğin vücudunda yanık ve kesik izlerinin olduğu tespit edildi. Yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği belirlenen bebeğin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNE GÖZALTINDA

Olayın ardından teknik ve fiziki takip çalışması yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin 3 çocuk annesi E.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen E.A.'nın bebeği kendi imkanlarıyla doğurduğu ve makas kullanarak öldürdüğü öğrenildi. Bebeğin cesedini bir kutuya koyarak çöp konteynerine attığı belirlenen anne E.A., daha sonrada market alışverişine çıktığı öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


#İstanbul
#Beşiktaş
#Bebek
