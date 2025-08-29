Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ukraynalı kadın Tekirdağ'da boğuldu: Denizden cesedi çıktı

Ukraynalı kadın Tekirdağ'da boğuldu: Denizden cesedi çıktı

13:4829/08/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Ukraynalı kadın Tekirdağ'da boğuldu: Denizden cesedi çıktı
Ukraynalı kadın Tekirdağ'da boğuldu: Denizden cesedi çıktı

Tekirdağ'da denizde bulunan kadın cesedinin, Ukraynalı Olena Ivaseko'ya ait olduğu ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Kumbağ Mahallesi'nde denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.


Ekiplerin sudan çıkarttığı kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Ukraynalı Olena Ivasenko'ya (51) ait olduğu öğrenilen ceset, otopsi için Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu morguna götürüldü.




#Olena Ivasenko
#Tekirdağ
#Deniz
#Boğulma
#Ceset
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
30 Ağustos Cumartesi günü noterler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos'ta nöbetçi noter var mı?