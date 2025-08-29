Kayıp jeoloji mühendisini iş arkadaşı öldürmüş: Yol kenarında cesedi bulundu

Yeni Şafak
13:2829/08/2025, Cuma
DHA
Aksaray'da dondurma fabrikasında işçi olarak çalışan ve kayıp olarak aranan emekli jeoloji mühendisi 54 yaşındaki Tekin Atılgan'ın, Niğde'de yol kenarında bir buzdolabının içinde cesedi bulundu. Atılgan'ı tabancayla vurup öldüren mesai arkadaşı Y.C.K. (27) de Kayseri'de gözaltına alındı.

İki evlilik yapıp boşanan, 2 çocuk babası Tekin Atılgan'dan haber alamayan yakınları, 17 Ağustos günü polise kayıp müracaatında bulundu. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Atılgan'ın otomobilini terk edilmiş halde buldu. Araştırmasını derinleştiren polis, Atılgan'ın işçi olarak çalıştığı dondurma fabrikası ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.


Fabrikadan çıkan aracın izi sürüldü


İncelemede; Atılgan'ın kaybolduğu gün dondurma fabrikasından çıkan bir aracın Niğde'nin Altunhisar ilçesi istikametine gittiği saptandı. Araştırmasını bu bölgede yoğunlaştıran polis, dün Altunhisar ilçesi yakınlarında yol kenarında kayalık bölgedeki buzdolabını fark etti. Polis, buzdolabını açtığında Tekin Atılgan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.


Tabanca ile öldürüldüğü ortaya çıktı


Tekin Atılgan'ın cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopside Atılgan'ın tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Polis, cesedin taşındığı aracın, aynı iş yerinde çalışan Y.C.K.'ye ait olduğunu saptadı. Atılgan'ı tabancayla vurarak öldürdüğü anlaşılan Y.C.K. de dün kaçıp saklandığı Kayseri'de gözaltına alındı. Y.C.K., sorgulanmak için Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.


Olaya ilişkin inceleme sürüyor.




