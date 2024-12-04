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Beşiktaş'taki AVM'de korkutan yangın

Beşiktaş'taki AVM'de korkutan yangın

19:014/12/2024, Çarşamba
G: 4/12/2024, Çarşamba
DHA
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Beşiktaş Levent'teki AVM'de yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Ayrıntılar Geliyor...

#Yangın
#AVM
#Beşiktaş
#Levent

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