Beşiktaş'taki AVM'de korkutan yangın

Beşiktaş Levent'teki AVM'de yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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Ayrıntılar Geliyor...
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