Beton bariyere çarpan otomobil sürücüsünün cansız bedeni viyadüğün altında bulundu

23:438/12/2025, Pazartesi
DHA
43 yaşındaki sürücü Gökhan Belşen

Mersin'de sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Gökhan Belşen'in cansız bedeni 30 metre yükseklikteki viyadüğün altında bulundu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Mersin’de otoyolda kontrolden çıkıp, beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Gökhan Belşen’in (43) cansız bedeni, 30 metre yükseklikteki viyadüğün altında bulundu.

Kaza, akşam saatlerinde Mersin-Adana Otoyolu Müftü Viyadüğü'nde meydana geldi. Gökhan Belşen yönetimindeki otomobil, sürücünün kontrolünü yitirmesi sonucu viyadüğün beton bariyerine çarptı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, camı kırık olan otomobilde kimsenin olmadığı fark edilince bölgede araştırma yapıldı. Yapılan aramada Belşen’in cansız bedeni, 30 metre yükseklikteki viyadüğün altında bulundu.

Belşen’in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından, otopsi için morga kaldırıldı. Sürücü Belşen’in çarpışmanın şiddetiyle aracın camından fırlayıp, viyadüğün altına savrulduğu tahmin edilen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




