Beton bariyere çarpan otomobil sürücüsünün cansız bedeni viyadüğün altında bulundu

Kaza, akşam saatlerinde Mersin-Adana Otoyolu Müftü Viyadüğü'nde meydana geldi. Gökhan Belşen yönetimindeki otomobil, sürücünün kontrolünü yitirmesi sonucu viyadüğün beton bariyerine çarptı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, camı kırık olan otomobilde kimsenin olmadığı fark edilince bölgede araştırma yapıldı. Yapılan aramada Belşen’in cansız bedeni, 30 metre yükseklikteki viyadüğün altında bulundu.