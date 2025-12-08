Yeni Şafak
Samsun'da kısa süre önce boşanan çift otomobilde ölü bulundu

19:338/12/2025, Pazartesi
DHA
28 yaşındaki Sezer Alnıaçık
Samsun'un Bafra ilçesinde devriye yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelendikleri park halindeki otomobilin yanına giderek içerisinde başlarından vurulmuş iki kişi buldu. Otomobilde bulunan kişilerin hayatını kaybettiği belirlenirken, yapılan kimlik tespitinde cesetlerin kısa süre önce boşanan Sezer Alnıaçık ile eski eşi Merve Şen'e ait olduğu tespit edildi.

Samsun'un Bafra ilçesi Derbent Barajı'nda park halindeki otomobilde biri kadın 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede ölen kişilerin kısa süre önce boşanan Sezer Alnıaçık (28) ile Merve Şen (21) olduğu belirlendi.

Olay, bugün Samsun'un Bafra ilçesi Derbent Barajı Boğazkale Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüphe üzerine park halindeki otomobilin yanına gitti. Ekipler otomobilde 2 kişiyi tabancayla başlarından vurulmuş halde buldu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kimlik kontrollerinde cesetlerin Sezer Alnıaçık ile bir süre önce boşandığı eski eşi Merve Şen'e ait olduğu tespit edildi.

Boşanan çiftin bir çocuklarının bulunduğu ve Sezer Alnıaçık'ın ailesinin 8 gün önce oğulları için kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




