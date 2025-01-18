"Bu fuara damgasını vuracak bir olay bu. Donald Trump, Amerika Birleşik Devletlerinin yeni başkanı seçildi. O'nun Beyaz Saray'da kullanacak olduğu havluları, Denizli'de biz üretiyoruz. Bu havulardan bir tanesini buraya Heimtextil Fuarına getirdik. Havlunun üzerine Beyaz Saray'ın resmi amblemi işlendi. Beyaz Saray için sipariş edilen havluların üretimini tamamladık. Bu havluluların yüklemesini önümüzdeki Pazartesi günü yapacağız. Donald Trump'ın asıl mesleği inşaat, turizm ve otelcilik. Beyaz Saray'ın ardından nasip olursa Donald Trump'a ait otellerin havlu işlerinin de bize gelmesini ümit ediyoruz. Heimtextil Fuarına bu yıl damga vuracak olay bu. ABD'nin yeni Başkanının havluları Denizli'mizde üretildi. Parası pulu bir tarafa bu olayın prestiji dahi bize yeter. Denizli için büyük bir prestiji oldu ve Türkiye içinde ayrı bir katma değeri var. Türkiye ve Turquality markasının dünyada kabul gören bir değeri var artık”