Beyaz Saray’dan ‘Erdoğan-Biden’ görüşmesine yönelik açıklama: Biden savunma ortaklığımızı yeniden teyit etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile Roma’da G-20 Liderler Zirvesi marjında bir görüşme gerçekleştirdi.

Pozitif bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede, iki lider Türkiye-ABD ilişkilerini daha güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulundu ve bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kaldı.

İkili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda karşılıklı olarak atılacak adımların müzakere edildiği görüşmede, NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iklim değişikliği konusunda karşılıklı olarak atılan adımlardan duyulan memnuniyet dile getirildi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden’ın görüşmesine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

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“Biden, yapıcı ilişkileri sürdürme, işbirliği alanlarını genişletme ve fikir ayrılıklarını etkin bir şekilde yönetme arzusunun altını çizdi. Biden, Türkiye'nin Afganistan'daki NATO misyonuna yaklaşık yirmi yıldır yaptığı katkılardan dolayı takdirini dile getirdi. Liderler, Suriye'deki siyasi süreci, Afganlara insani yardımın ulaştırılmasını, Libya'daki seçimleri, Doğu Akdeniz'deki durumu ve Güney Kafkasya'daki diplomatik çabaları ele aldı.”

Beyaz Saray, ''Biden savunma ortaklığımızı yeniden teyit etti'' açıklamasında da bulundu.