Beykoz Belediyesi'nde peş peşe istifalar: 2 isim daha CHP'den ayrıldı

"Ancak ne yazık ki, Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz İlçe Başkanı Mahir Tastan ve yönetimi, meclis grubunu bir araya getirmek yerine sürekli ayrıştırıcı, bölücü ve parçalayarak zayıflatıcı bir tutum izlemiştir. Meclis üyelerinin birlik içinde çalışması gerekirken, ilçe başkanı ve yönetimi arka planda bazı meclis üyeleriyle gizli işbirlikleri yaparak grubu bölmüş, ortak aklı ve dayanışmayı yok etmiştir. Kişisel ihtiraslarını Beykoz'un menfaatlerinin önüne koyan bu anlayış, partimizin mecliste etkin olmasını engellemiş, Beykoz'a ve Beykozlulara hizmet etme irademizi dahi hedef alır hale gelmiştir. Benim için esas olan koltuk, makam ya da kişisel hesaplar değil, Beykoz'un geleceği ve Beykozluların menfaatidir. Bu anlayışla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyor, yoluma halkın iradesini ve Beykoz'un çıkarlarını önceleyen bir çizgide devam edeceğimi kamuoyuna ilan ediyorum"