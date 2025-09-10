Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
CHP'nin Bahçelievler binasındaki 'İstanbul İl Başkanlığı' yazısı yenilendi

CHP'nin Bahçelievler binasındaki 'İstanbul İl Başkanlığı' yazısı yenilendi

10:1010/09/2025, Wednesday
DHA
Sonraki haber
' CHP İstanbul İl Başkanlığı' yazılı bez afiş asıldı.
' CHP İstanbul İl Başkanlığı' yazılı bez afiş asıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nin, İstanbul İl Başkanlığı binasının Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına taşındığını duyurmasının ardından, binaya ' CHP İstanbul İl Başkanlığı' yazılı bez afiş asıldı. Ardından da asılan bez afiş tabelanın üzerini kaplayacak şekilde yenilendi.

CHP Genel Merkezi tarafından, İstanbul İl Başkanlığı binasının Genel Başkan Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak belirlendiği ve il başkanlığının Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına taşındığı duyuruldu.

Alınan karar üzerine dün akşam saatlerinde Bahçelievler'deki binaya 'CHP İstanbul İl Başkanlığı' yazılı bez afiş asıldı.

Yazı yenisiyle değiştirildi

Diğer yandan CHP 'nin Gaziosmanpaşa'daki yeni il başkanlığı binası sabah saatlerinde görüntülendi. Dün akşam saatlerinde tabelanın üzerine bez afiş asılmıştı. Binadaki bez afiş değiştirilerek tabelanın tamamını kaplayacak çekilde 'CHP İstanbul İl Başkanlığı' yazısının bulunduğu görüldü.


#CHP
#İstanbul
#Bahçelievler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİNİN EYLÜL ZAMLI PROMOSYON MİKTARI: En yüksek promosyon ödemesi hangi bankada var?