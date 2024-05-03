Beylikdüzü E-5'te 'makas' dehşeti! Çarptığı işçi servisini devirdi: Çok sayıda yaralı var

Çarpma sonucu yola devrilen aydınlatma direği de yan yolda bulunan bir başka işçi servisine çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ilk yardıma koşarken durum polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kaza sonrası ekipler olay yerine sevk edilirken, yaralılar çevredekilerin de yardımı ile servis içerisinden çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırırken 10 yaralı ise kendi imkanları ile hastaneye gitti.