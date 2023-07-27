Beylikdüzü'ndeki Beysat Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın

Orman yangınları Yunanistan'ın Rodos ve Korfu adalarını kasıp kavururken ülkeden gelen görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu. Görüntülerde bazı turistlerin yangın bölgesindeki pek de uzak olmayan tatillerine devam ettikleri, bazı turistlerin ise alevler ile mücadele eden Korfu'ya tatil için akın etmeye devam ettiği görüldü.