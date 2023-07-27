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Beylikdüzü'ndeki Beysat Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bulunan Beysat Sanayi Sitesi’ndeki inşaat halinde bulunan binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kaplarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

14:13 . 27/07/2023 Perşembe
DHA
Yangın nedeniyle yükselen dumanlar İstanbul'un bir çok noktasında gözüktü.

Yangın nedeniyle yükselen dumanlar İstanbul'un bir çok noktasında gözüktü.

Yakuplu Mahallesi Beysan Sanayi Sitesi'nde bulunan 65 bin metrekare alana kurulu şantiyede inşaatı süren 3 katlı binanın üst katındaki tahta kalıplar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle oluşan duman çevre semtlerden de görüldü.

Şantiyede kalan işçiler tahliye edilirken, tedbir amaçlı bölgeye yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.

Binanın üst katına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında binada hasar oluşurken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.



#avcılar
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#istanbul
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