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Beyoğlu'nda 4 katlı binanın çatısında korkutan yangın

İstanbul Beyoğlu'nda restoran olarak kullanılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

17:09 . 30/07/2023 Pazar
AA
Alevler kısa sürede söndürüldü.

Alevler kısa sürede söndürüldü.

İstiklal Caddesi İmam Adnan Sokağı'nda restoran olarak kullanılan 4 katlı binada baca temizliği sırasında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Bu arada, İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapan çok sayıda yerli ve yabancı turistin, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarını cep telefonuyla kayda aldıkları görüldü.



#beyoğlu
#İstanbul
#Taksim
#yangın
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