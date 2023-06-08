Beyoğlu'nda üçüncü kattan düşen işçi ağır yaralandı

Olay, Kaptanpaşa Mahallesi Sel Sokakta bulunan bir binada saat 13.30 sıralarında meydana geldi. 4 katlı binanın 3'üncü katında çalışan inşaat işçisi henüz belirlenemeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü. Sesler üzerine olay yerine koşan arkadaşları Şerif Sercan Türköz'ün asansör boşluğunda sıkıştığını gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Türköz, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ağır yaralanan işçi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.