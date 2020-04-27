Beypazarı Belediyesi Başkanı Tuncer Kaplan ihtiyaç sahiplerinin yanında

Yapılan çalışmalar kapsamında Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan’da, bugün ekiple birlikte sahada yerini aldı ve vatandaşların yemeklerini tek tek evlerine ulaştırarak vatandaşların istek ve ihtiyaçlarını bizzat kendisi dinledi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan’da vatandaşların yemeklerini tek tek evlerine ulaştırdı.

Başkan Kaplan, ‘Göreve geldiğimiz yıldan beridir, her yıl Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle evlere sıcak yemek hizmetimizi vatandaşlarımıza sunuyoruz. Bugün bizzat sahaya çıkarak hem sıcak yemeklerimizi ulaştırdık hem de hemşehrilerimizle hasbihal ederek bizden bir istekleri, bir ihtiyaçları olup olmadığını sorduk’ dedi.