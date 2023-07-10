BIden’ın kumsal keyfi görüntülendi: Plajdan NATO zirvesine geçiyor

NATO tarihinin en önemli toplantılarından biri olarak değerlendirilen Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılacak Liderler Zirvesi öncesi, İttifak’ın üyelerinden biri olan ABD Başkanı Joe Biden’ın tatile çıkması hem ülkesinde hem de dünyada eleştiri konusu oldu. Atlantik İttifakı’nın başta Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere 21. yüzyıldaki küresel güvenlik meselelerine yaklaşımın ele alınacağı kritik zirve öncesi, Biden’ın eşiyle plajdan poz vermesi, “Washington zirveyi ne kadar ciddiye alıyor” sorusunu beraberinde getirdi. ABD Başkanı, özellikle Cumhuriyetçi Parti tarafından çok sık tatile çıkmasıyla da eleştiriliyor. Biden çifti, 2017 tarihinde Delawere’den 2,7 milyon dolar değerinde, okyanusa bakan bir malikane satın almışlardı

Denize girdi ve güneşlendi

Sağlık sorunlarıyla gündeme gelen 80 yaşındaki ABD Başkanı, beraberinde eşi Jill Biden ve skandallarla anılan oğlu Hunter Biden’ın kızı Finnegan Biden olduğu halde, kendi memleketi ve seçim bölgesi olan, Atlas Okyanusu’na kıyısı bulunan Delaware’e gitti. Biden ve beraberindekiler, burada plaja giderek güneşlendi ve denize girdi. Biden’ın plajda verdiği görüntülerde yavaş hareketleri de dikkatlerden kaçmadı. Vilnius’taki kritik zirve öncesi ABD Başkanı’nın plajdan verdiği görüntüler, Beyaz Saray’ın küresel meselelere ilişkin ciddiyetini sorgulattı.

Kritik ziyaretlere hazırlandı mı?

Biden’ın plaja gittikten hemen sonra dün İngiltere, Litvanya ve Finlandiya’yı kapsayan 4 günlük bir Avrupa turuna başladı. İlk durağı Londra’dan sonra sırasıyla Vilnius ve Helsinki’ye geçecek olan Biden’ın, bu önemli ziyaretlere nasıl hazırladığı ise bilinmiyor. Özellikle Vilnius’ta 2 gün sürecek ve küresel güvenlik mimarisini etkilemesi beklenen NATO Zirvesinde, ABD Başkanı’nın nasıl bir katkı vereceği belirsizliğini koruyor.

İç ve dış krizlere cevapsız

ABD Başkanı, Beyaz Saray’da kokain bulunması, oğlu Hunter Biden’ın iş ve sosyal durumuna ilişkin skandallar öte yandan Ukrayna’nın Rusya’ya karşı başlattığı karşı saldırının yetersiz kalması, Kiev’e kullanılması yasak olan misket bombalarını gönderme kararı ve terör örgütleriyle bağını kesmeyen İsveç’i NATO üyesi yapma isteği gibi kriz alanlarında cevapsız kalması da tepkiye sebep oluyor.

352 gün tatil yaptı

Ocak 2021’de resmen görevine başlayan ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinde sık sık yaptığı tatillerle de eleştiri oklarının hedefinde. Cumhuriyetçi Parti tarafından derlenen bir raporda, ABD Başkanı’nın aktif görev süresinin yüzde 39,2’sine denk gelen 352 günü tatilde değerlendirdiğini ortaya koydu. Biden’ın muhalifleri, söz konusu tatil sayısı fazlalığını, ABD Başkanı’nın görevini ciddiye almadığı ve sorumluluklarını yerine getirmediğinin ispatı olduğunu belirtiyor.







