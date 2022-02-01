​Bilecik Belediye Başkanı Şahin rüşveti biliyordu

CHP’li Bilecik Belediyesi’nde yaşanan rüşvet skandalı ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Rüşvet istendiği için satışı uzun süre yapılamayan AVM’yi yapan inşaat firmasının sahibi Veli Çelik Yeni Şafak’a konuştu.

AVM’yi 2019 sonunda teslim etmeyi planladıklarını ancak belediyenin sürekli engeller çıkardığını aktaran Çelik, “2019’da belediye yönetimi değiştikten sonra rüşvet alabilmek için burnumuzdan getirdiler, sözleşmeyi feshederiz diye bizi tehdit ettiler. Hissemizi satmak ya da kiralamak istedik ‘5 milyonu ver, istediğini’ yap dediler. Konuyu 3 kez Belediye Başkanı Semih Şahin’e söyledim. ‘Burayı ben yönetiyorum, her şey kontrolümde’ dedi” diye konuştu.

Veli Çelik

YARI FİYATINA BİLE SATARLARDI

Veli Çelik şunları anlattı: “2019’un sonunda AVM’yi açma planımız vardı. Belediyede yönetim değişikliği olduktan sonra adamlar gelir gelmez; ‘Biz AVM’yi kiraya vermeyiz, sattırmayız, bu sözleşme geçersiz’ dediler. 9 ay kendimizi anlatmaya çalıştık. Rüşvet istediler, kabul etmediğimiz için arkadaşlarımızın iş yerlerine bile zabıtalarla tacizde bulundular. Zor zamanlar yaşatarak bir anlamda yıldırma politikası izlediler. Tek istedikleri şuydu; ‘5 milyonu ver, ne istiyorsan yap…’ Bunlar 5 milyonu alsalar belediyenin AVM’deki hissesini yarı fiyatına satmaya bile razıydılar.”

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Selçuk Erdağı

CHP’Lİ VEKİLLERLE DE KONUŞTUM

“Tutuklanan danışman Selçuk Erdağı’nın AVM için rüşvet istediğini defalarca Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’e aktardım. Şahin’le 3 kez görüştüm. ‘Danışmanın benim alıcılarımla masaya oturuyor, rüşvet istiyor’ dedim. ‘Bilgim var, burayı ben yönetiyorum’ dedi.

Bu görüşmelerin şahitleri de var, mahkeme gerek duyarsa başvurabilir. Bugüne kadar her kapıyı çaldım. CHP’nin tüm yetkili organlarına durumu anlattım, CHP milletvekillerine de gittim, ama kimse beni dinlemedi, bir şey yapmadı, bir sonuç alamadık.”

ŞAHİN’İN SÖZLERİ GERÇEK DIŞI

Belediye Başkanı Semih Şahin’in ‘Sözleşme hukuksuz’ açıklamasına da tepki gösteren Veli Çelik, “Hukuksuz olan bir şey varsa o da tarafımızdan istenilen hukuka aykırı bedellerdir” dedi. Çelik, Belediye Başkanı Semih Şahin’in proje ve sözleşmeye ilişkin beyanlarının gerçeğe aykırı olduğunu belirterek projenin AVM, meydan ve katlı otopark olmak üzere iki ayrı ruhsatı olduğunu, belediyenin AVM’de yüzde 18, meydan ve kat otoparkta ise yüzde 32 olmak üzere toplam yüzde 50 hissesi olduğunu sözlerine ekledi.

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Resmen haraç

Veli Çelik, herkesten zorla para alındığını belirterek şunları anlattı: “Bilecik’te resmen haraç topluyorlar. Bakınız rüşvet demiyorum haraç. Rüşvet karşılıklı menfaat ilişkisi içerisinde olur ama haraç zorla almaktır. Bunların yaptığı da budur. İnsanlara iş ve işlemleri karşılığında zorluk çıkararak para alıyorlar. Herkesten istiyorlar. Daha işe başlamadan rüşvet istenenler var.” Soruşturma kapsamında Başkan Semih Şahin’in danışmanı Selçuk Erdağı, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Nakit nakit nakit!

Kendisinden rüşvetin ısrarla nakit olarak istendiğini belirten Veli Çelik, “Biz, 2019’da, istenilen 5 milyonluk rüşveti vermeyi kabul etseydik emin olun bugün bu işi yarı fiyatına kapatırdık. Ama biz hakkımız neyse onu istedik, bir kuruş da kimseye yedirmeyiz. Rüşvet vermek yerine ‘Belediyeye yapmamız gereken bir şey varsa yapalım’ dedik. ‘Bilecik halkına hizmet edebilecek cenaze aracı ya da iş makinesi alalım’ diye teklif ettik ama adamlar hiçbir şeyi kabul etmediler; ‘Nakit, nakit, nakit’ dediler. Sonra nakiti de dolara çevirdiler” dedi.

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