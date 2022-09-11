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BİLECİK TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bilecik’e üç yeni fabrika: 8,2 milyar TL yatırımla 3 bin 970 kişiye iş

Yurt dışından gelen siparişlere cevap vermeye çalışan iş adamları, yeni yatırımlara hız verdi. Bilecik’te dün üç fabrikanın temeli atıldı. Toplam yatırım bedeli 8,2 milyar lirayı bulan üç fabrika 3 bin 970 bin kişiye istihdam sağlayacak. Elginkan Holding’in Söğüt’te iki yılda inşa edeceği fabrika Türkiye’nin en büyük vitrifiye ve karo seramik üretim merkezi olacak.

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Rümeysa Öztürk Yeni Şafak
Bilecik’e üç yeni fabrika: 8,2 milyar TL yatırımla 3 bin 970 kişiye iş
Bilecik’te dün üç fabrikanın temeli atıldı.

Yurt dışından gelen siparişlere cevap vermeye çalışan iş adamları, yeni yatırımlara hız verdi. Bilecik’te dün üç fabrikanın temeli atıldı. Toplam yatırım bedeli 8,2 milyar lirayı bulan üç fabrika 3 bin 970 bin kişiye istihdam sağlayacak. Elginkan Holding’in Söğüt’te iki yılda inşa edeceği fabrika Türkiye’nin en büyük vitrifiye ve karı seramik üretim merkezi olacak.

3 BİN 970 KİŞİYE İŞ KAPISI

  • Türkiye’nin hızlı bir tedarik ve lojistiğe sahip olması, yurt dışından gelen siparişleri ve yatırımları arttırdı. Üretici şirketler, siparişlere cevap verebilmek için ya yeni fabrikalar kuruyor ya da üretim bantlarını genişletiyor. Türkiye’nin önemli seramik üretim merkezlerinden biri olan Bilecik’te dün üç fabrikanın temeli atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla temeli atılan üç fabrikanın toplam yatırım bedeli 8,2 milyar (450 milyon avro) lira oldu. Kısa sürede bitirilmesi hedefiyle inşa edilen üç fabrika, 3 bin 970 kişiye iş kapısı olacak.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SERAMİK FABRİKASI

Elginkan Holding’in iştiraki Serel Seramik’in Bilecek Sögüt’te inşa edeceği Vitrifiye ve Yer Duvar Karo Seramik Fabrikası, alanında Türkiye’nin en büyük üretim üssü olacak. Bilecik ve Manisa yatırımlarıyla birlikte yıllık 2.5 milyon adet vitrifiye ve 12 milyon metrekare yer duvar karo seramiği üretim kapasitesine kavuşacak olan Serel Seramik, toplam 285 milyon avroya mal olacak tesisler tamamlandığında 2 bin 900 kişiye ek istihdam sağlamış olacak. Yeni yatırımlarla 260 bin metrekarelik alanda yapacağı ek üretim sayesinde şirket, yılda 285 milyon avro ciro elde etmeyi hedefliyor.

Bugün Elginkan Topluluğu, biri Almanya’da olmak üzere 22 şirketi ve 3220 çalışanı ile faaliyetlerini sürdürüyor. Armatür, seramik ve ısı sektöründeki ürünlerimiz 91 ülkeye ihraç edilerek, kendi alanlarında dünyanın önde gelen markalarıyla rekabet ediyor.

ALÜMİNYUM FABRİKASININ DA TEMELİ ATILDI

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde dün temeli atılan bir diğer yatırım ise AYDE Alüminyum firmasına ait fabrika oldu. Mevcut fabrikasında profil üretimi ve yüzey işlemlerinin yanı sıra talaşlı imalat da yapılan AYDE Alüminyum, 6 ayda tamamlayacak tesiste güneş paneli üretecek. Üretiminin yüzde 70’ini ihracat eden şirketin çalışan sayısı 70 kişilik ek istihdamla 270 kişiye çıkacak.

Akgün’den 2,9 milyarlık yeni yatırım

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ise dün Akgün Şirketler Grubu’nun seramik fabrikasının temeli atıldı. Osmaneli Seramik ve Vitrifiye Fabrikası’nın temel atma töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu tesisin 160 milyon dolarlık (yaklaşık 2,9 milyar TL) yatırımla hayata geçeceğini söyledi. Fabrikanın tam kapasite işletmeye geçtiğinde 1000 kişiye istihdam sağlayacağını belirten Dönmez, tesisin tasarım ve katma değeri yüksek ürün konusunda önemli bir boşluğu dolduracağını söyledi.

Güneş panelinde lig atladık

  • Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarına da dikkat çeken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'de şu anda güneş paneli üretimi yıllık kapasitesi 7 gigavat. Başka bir ifadeyle 7 bin megavata ulaştı. 7 bin megavat ne demek? Dünyada dördüncü sıradayız. Dün sıfırdık, bugün dördüncü sıradayız. Şimdi AYDE'nin ve diğer tesislerin devreye girmesiyle inanıyorum ve iddia ediyorum ki 2023'ün sonunda dünyada üçüncü sıraya oturacağız” dedi.

Türkiye’nin ajandası istihdam, üretim ve ihracat

Türkeyi’de yatırımların arttığına dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 5 gün içinde 3 temel atmayı yetiştirip bu törenleri gerçekleştirdiklerini belirtti. Türkiye'yi katma değerli üretimle kalkındırmak istediklerini anlatan Varank, “Türkiye'nin ajandası istihdam, üretim, ihracat olsun istiyoruz. İşte buradaki müteşebbis arkadaşımız burada ürettiği ürünlerin yüzde 65'ini ihraç edecek. Alüminyumu alacak, güneş paneli çerçevesi gibi katma değerli bir işe dönüştürecek, ülkeye döviz kazandıracak. Buradaki emekçi kardeşlerimize ekmek kapısı olacak. Biz bunun derdindeyiz” dedi.

Bilecik'e iki yeni fabrika müjdesi: 2 bin 500 kişi çalışacak
EKONOMİ
Bilecik'e iki yeni fabrika müjdesi: 2 bin 500 kişi çalışacak

Türkiye'de yüzüne bile bakılmıyor: Bilecik'ten Fransa'ya 700 ton ihraç ediliyor
FOTOĞRAF 12
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Bilecik'te \"dondurulmuş salyangoz dolması\" üretimi yapan bir firma, yılda 700 ton salyangozu Fransa'ya ihraç ediyor.<br>
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Türkiye'nin dört bir tarafında doğadan canlı olarak toplanan \"Helix lucorum\" türü kara salyangozları, Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki tesiste ön işlemden sonra Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaya gönderiliyor.<br>
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1989 yılında kurulan Menetrel Gıda firması, Bandırma ve Bilecik'te olmak üzere iki tesisinde salyangoz dolmaları üzerine hizmet veriyor.<br>
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70 çalışanından 66'sı kadın olan fabrikada, titiz bir şekilde çok sayıda işlemden geçirilen salyangozlar, özel formül, baharat ve soslarla Fransa'da ara ve ana öğünlerde sıklıkla tercih edilen dolmalar haline getiriliyor.<br>
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Bu yıl yoğun bir sezon geçirdiklerini belirten fabrika müdürü Yılmaz Akın, \"İnanıyorum ki ham maddede sıkıntı yaşamayacağız. Tek umudumuz daha fazla sipariş alabilmek. Fransa'dan da dünyanın çeşitli ülkelerine giden bu salyangozları, Türkiye'den göndermek gurur verici.\" dedi.<br>
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\"Yıllık 700 ton bir satış gerçekleştirdik ve şimdiye kadar satışla ilgili bir sıkıntı yaşamadık.\" diyen Akın, sözlerini şöyle sürdürdü:<br><br>\"Çünkü yabancı ortağımız aynı zamanda Avrupa'daki en büyük salyangoz tedarikçisi. Firmanın çok fazla kalite kontrol ve pazarlama ağı var. Hem kalite konusunda hem de pazarlama konusunda biz elimizden geleni yapıyoruz.\"
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Firmada şu anda çalışan 70 kişiden sadece 4'ünün erkek olduğuna değinen Akın, \"Geri kalan personelimizin tamamı kadın. Kadınlarla çalışmak çok zevkli. Çok temiz ve kaliteli ürünler üretebiliyoruz. Sabırla yorulmadan üretiyorlar. Ekonomiye çok büyük katkı sağlıyorlar. Hem aile hem de ülke ekonomilerine katkıları var.\" diye konuştu.<br>
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Günde 2 ton civarında et salyangoz dolmasına dönüştürülüyor<br><br>Akın, doğadan toplanan salyangozun sofraya gelinceye kadar geçtiği aşamalarla ilgili şunları kaydetti:
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\"Doğadan toplanan canlı salyangozlar firmamıza gelir. Salyangozlar burada ön çalışmalardan geçirilir. Ön haşlamalar yapılır. Daha sonra et kabuktan çıkarılır. Et kabuktan çıkarıldıktan sonra bağırsaklar makas yöntemiyle kesilir. Bunun hepsini tek tek kadınlar gerçekleştiriyor. Kabuklar Bandırma'daki tesise gönderiliyor. O kabuklar orada özel bir proseste temizleniyor ve kullanılmak üzere tesisimize geri geliyor. Etler de burada boylanıp kalibre ediliyor ve tekrar kabuklara yerleştiriliyor. Şoklandıktan sonra haziran-temmuz ayından sonra dolma yapılmak üzere şu anki sezonu bekler. Depolarımızdaki etler kazanlarımızda yaklaşık 1-2 saat arasında özel formül baharatlarla pişirilir. Günde 2 tonun üzerinde et pişirebiliyoruz. Günde 2 ton civarında eti burada salyangoz dolmasına dönüştürüp, şoklayıp, paketleyerek yurt dışına satıyoruz.\"<br>
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Salyangoz etinin protein ve potasyum değerinin çok yüksek olduğunu dile getiren Akın, \"Omega 3 yönünden somon balığına eş değer ve üzerinde olduğunu biliyorum. Eti kabuğa yerleştirdikten sonra içine bol miktarda sarımsak, maydanoz, acı biber ve tereyağı olan karışımı da koyduğumuzdan enerji verici de bir ürün.\" diye konuştu.<br>
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\"Sattıkları ürün bizim salyangozumuz\"<br><br>Akın, salyangoz dolmasının her ne kadar bir Fransız yemeği olarak düşünülse de asıl üretim yerinin Türkiye olduğunu vurgulayarak, \"Onlar sadece bizden giden ürünleri 12'li, 48'li ve 60'lı paketlere koyup satıyorlar. Sattıkları ürün bizim salyangozumuz. Biz bunu biliyoruz. Bu işi yapmaktan zevk duyuyoruz. Bu ürün marketlerde ve büyük toptan marketlerde satılıyor. Dondurulmuş ürün olarak satışı yapılabiliyor.\" diye konuştu.
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9 yıldır firmada çalışan İmalat Sorumlusu Esra Erol ise 5 ayrı kalibrede hazırlanan ürünün kabuğu ve içindeki etin gramajlarının kontrollerini yaptıklarını anlatarak, \"Fransa'nın tükettiği bu ürünler bizim kadınlarımızın elinden çıkıyor.\" dedi.<br>
Türkiye'de yüzüne bile bakılmıyor: Bilecik'ten Fransa'ya 700 ton ihraç ediliyor
Türkiye'nin dört bir tarafında doğadan canlı olarak toplanan "Helix lucorum" türü kara salyangozları, Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki tesiste ön işlemden sonra Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaya gönderiliyor. 'Dondurulmuş salyangoz dolması' üretimi yapan bir firma, yılda 700 ton salyangozu Fransa'ya ihraç ediyor.


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