Bilecik’e üç yeni fabrika: 8,2 milyar TL yatırımla 3 bin 970 kişiye iş

Yurt dışından gelen siparişlere cevap vermeye çalışan iş adamları, yeni yatırımlara hız verdi. Bilecik’te dün üç fabrikanın temeli atıldı. Toplam yatırım bedeli 8,2 milyar lirayı bulan üç fabrika 3 bin 970 bin kişiye istihdam sağlayacak. Elginkan Holding’in Söğüt’te iki yılda inşa edeceği fabrika Türkiye’nin en büyük vitrifiye ve karı seramik üretim merkezi olacak.

3 BİN 970 KİŞİYE İŞ KAPISI

Türkiye’nin hızlı bir tedarik ve lojistiğe sahip olması, yurt dışından gelen siparişleri ve yatırımları arttırdı. Üretici şirketler, siparişlere cevap verebilmek için ya yeni fabrikalar kuruyor ya da üretim bantlarını genişletiyor. Türkiye’nin önemli seramik üretim merkezlerinden biri olan Bilecik’te dün üç fabrikanın temeli atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla temeli atılan üç fabrikanın toplam yatırım bedeli 8,2 milyar (450 milyon avro) lira oldu. Kısa sürede bitirilmesi hedefiyle inşa edilen üç fabrika, 3 bin 970 kişiye iş kapısı olacak.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SERAMİK FABRİKASI

Elginkan Holding’in iştiraki Serel Seramik’in Bilecek Sögüt’te inşa edeceği Vitrifiye ve Yer Duvar Karo Seramik Fabrikası, alanında Türkiye’nin en büyük üretim üssü olacak. Bilecik ve Manisa yatırımlarıyla birlikte yıllık 2.5 milyon adet vitrifiye ve 12 milyon metrekare yer duvar karo seramiği üretim kapasitesine kavuşacak olan Serel Seramik, toplam 285 milyon avroya mal olacak tesisler tamamlandığında 2 bin 900 kişiye ek istihdam sağlamış olacak. Yeni yatırımlarla 260 bin metrekarelik alanda yapacağı ek üretim sayesinde şirket, yılda 285 milyon avro ciro elde etmeyi hedefliyor.

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Bugün Elginkan Topluluğu, biri Almanya’da olmak üzere 22 şirketi ve 3220 çalışanı ile faaliyetlerini sürdürüyor. Armatür, seramik ve ısı sektöründeki ürünlerimiz 91 ülkeye ihraç edilerek, kendi alanlarında dünyanın önde gelen markalarıyla rekabet ediyor.

ALÜMİNYUM FABRİKASININ DA TEMELİ ATILDI

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde dün temeli atılan bir diğer yatırım ise AYDE Alüminyum firmasına ait fabrika oldu. Mevcut fabrikasında profil üretimi ve yüzey işlemlerinin yanı sıra talaşlı imalat da yapılan AYDE Alüminyum, 6 ayda tamamlayacak tesiste güneş paneli üretecek. Üretiminin yüzde 70’ini ihracat eden şirketin çalışan sayısı 70 kişilik ek istihdamla 270 kişiye çıkacak.

Akgün’den 2,9 milyarlık yeni yatırım

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ise dün Akgün Şirketler Grubu’nun seramik fabrikasının temeli atıldı. Osmaneli Seramik ve Vitrifiye Fabrikası’nın temel atma töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu tesisin 160 milyon dolarlık (yaklaşık 2,9 milyar TL) yatırımla hayata geçeceğini söyledi. Fabrikanın tam kapasite işletmeye geçtiğinde 1000 kişiye istihdam sağlayacağını belirten Dönmez, tesisin tasarım ve katma değeri yüksek ürün konusunda önemli bir boşluğu dolduracağını söyledi.

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Güneş panelinde lig atladık

Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarına da dikkat çeken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'de şu anda güneş paneli üretimi yıllık kapasitesi 7 gigavat. Başka bir ifadeyle 7 bin megavata ulaştı. 7 bin megavat ne demek? Dünyada dördüncü sıradayız. Dün sıfırdık, bugün dördüncü sıradayız. Şimdi AYDE'nin ve diğer tesislerin devreye girmesiyle inanıyorum ve iddia ediyorum ki 2023'ün sonunda dünyada üçüncü sıraya oturacağız” dedi.

Türkiye’nin ajandası istihdam, üretim ve ihracat

Türkeyi’de yatırımların arttığına dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 5 gün içinde 3 temel atmayı yetiştirip bu törenleri gerçekleştirdiklerini belirtti. Türkiye'yi katma değerli üretimle kalkındırmak istediklerini anlatan Varank, “Türkiye'nin ajandası istihdam, üretim, ihracat olsun istiyoruz. İşte buradaki müteşebbis arkadaşımız burada ürettiği ürünlerin yüzde 65'ini ihraç edecek. Alüminyumu alacak, güneş paneli çerçevesi gibi katma değerli bir işe dönüştürecek, ülkeye döviz kazandıracak. Buradaki emekçi kardeşlerimize ekmek kapısı olacak. Biz bunun derdindeyiz” dedi.

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