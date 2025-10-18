Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bilecik
Bilecik’te hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Bilecik’te hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

10:4918/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Yakalanan şahıs.
Yakalanan şahıs.

Bilecik’te 3 farklı suçtan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler merkeze bağlı Gülümbe Köyü mevkiinde icra edilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında şüpheli hareketlerde bulunan bir şahsın kimlik sorgulamasını yaptı. Yapılan sorguda G.B. isimli şahsın Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından ’Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi’ suçundan 2 adette ’Kasten yaralama’ suçundan arandığı ortaya çıktı. Şahıs 5 ay hapis cezasına istinaden tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza Evine sevk edildi.

#Asayiş
#Bilecik
#jandarma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Kasım ayı kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?