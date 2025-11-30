Yeni Şafak
Bilecik’te kaçakçılara geçit yok

30/11/2025, Pazar
IHA
Ele geçirilen kaçak ürünler.
Bilecik’te kaçak tütün mamulü imalatı ve satışı yapan bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda makaron ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Bozüyük ilçesinde KOM Şube Müdürlüğünce kaçak tütün mamulü imalatı ve satışı yapan bir adrese operasyon düzenlendi. Kaçakçılık Kanununa muhalefet eden ve devletimizi vergi kaybına uğratan organizasyonların deşifresine yönelik operasyonda düzenlendi. Profesyonel sigara sarma makinesi kullanılarak imalathane haline getirilmiş B.Ö.’ye ait 1 ikamet ve 1 araçta yapılan aramalarda; 29 bin adet boş makaron, 10 bin 400 adet dolu makaron, 5 bin gram tütün, 2 adet profesyonel sigara sarma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirilmiştir.


Gerçekleştirilen operasyon kapsamında B.Ö. (41) isimli şahıs hakkında kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

