Bilecik’te kaçakçılara geçit yok

Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Bozüyük ilçesinde KOM Şube Müdürlüğünce kaçak tütün mamulü imalatı ve satışı yapan bir adrese operasyon düzenlendi. Kaçakçılık Kanununa muhalefet eden ve devletimizi vergi kaybına uğratan organizasyonların deşifresine yönelik operasyonda düzenlendi. Profesyonel sigara sarma makinesi kullanılarak imalathane haline getirilmiş B.Ö.’ye ait 1 ikamet ve 1 araçta yapılan aramalarda; 29 bin adet boş makaron, 10 bin 400 adet dolu makaron, 5 bin gram tütün, 2 adet profesyonel sigara sarma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirilmiştir.