​Bill Gates Fethiye'ye, Jeff Bezos Gökova Körfezi'ne demir attı.

Muğla kıyıları dünyanın en zengin iş insanlarını ağırlamaya devam ediyor.

Bill Gates’in süper lüks yatı Fethiye açıklarına demir attı.





Bill Gates’in lüks yatını gören bazı vatandaşlar lüks yatın cep telefonlarıyla fotoğrafını çekti.

Bill Gates





Gates’in ilçede ziyaret yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu, su sporları ekipmanları gibi çeşitli imkanlar bulunan yatta ayrıca hareket etkisini azaltan dengeleyiciler de yer alıyor.

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BODRUM'DAN GELDİ

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un süper yatı da Gökova Körfezine demir attı.

10 Ekim’de Yunanistan’dan Bodrum’a gelen Jeff Bezos’un ‘Flying Fox’ isimli ultra lüks yatı, Bodrum’dan sonra Gökova Körfezine demir attı.

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KARADAN ULAŞIM ZOR

Gökova Körfezinde karadan ulaşımın zor olduğu bir bölgeye demir atan ‘Flying Fox’ teknesinde Jeff Bezos’un olup olmadığı bilinmiyor.

Yatta bulunan iki adet helikopter pistinden birisinde helikopterin bulunduğu görüldü.

SÜPER YAT 'FLYİNG BOX'IN ÖZELLİKLERİ



Dünyanın en zengin iş insanlarından Jeff Bezos’un ultra lüks yatı 2019 yılında Almanya’da üretildi.

Çelik zırhlı gövdeye sahip mega yat 136 metre uzunluğunda ve 22,5 metre genişliğinde.

Yatta 12 metrelik yüzme havuzu bulunurken, toplamda 22 kişilik misafir kapasitesinin yanı sıra 54 kişilik mürettebata sahip.

Yatta 11’i VIP konuklar için olmak üzere 36 kabin bulunuyor. Yatta iki adet helikopter pisti de yer alıyor.

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