Gündem Bill Gates Fethiyeye, Jeff Bezos Gökova Körfezine demir attı
MUĞLA AKTÜEL

Bill Gates Fethiye'ye, Jeff Bezos Gökova Körfezi'ne demir attı

Teknoloji şirketi Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yatı ile Fethiye Karagözler Mahallesi’ndeki Büyük Boncuklu Koyu önlerine demir attı. Amazon teknoloji şirketinin kurucusu 57 yaşındaki Jeff Bezos ise 136 metre uzunluğundaki süper lüks yatı Gökova Körfezi'ne demirledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Bill Gates Fethiyeye, Jeff Bezos Gökova Körfezine demir attı
Bill Gates - Jeff Bezos

Muğla kıyıları dünyanın en zengin iş insanlarını ağırlamaya devam ediyor.

Bill Gates’in süper lüks yatı Fethiye açıklarına demir attı.


Bill Gates’in lüks yatını gören bazı vatandaşlar lüks yatın cep telefonlarıyla fotoğrafını çekti.

Bill Gates
Bill Gates


Gates’in ilçede ziyaret yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

  • Spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu, su sporları ekipmanları gibi çeşitli imkanlar bulunan yatta ayrıca hareket etkisini azaltan dengeleyiciler de yer alıyor.

Bill Gates Bodrum'u karış karış gezdi: Lüks yatı limana sığmadı
GÜNDEM
Bill Gates Bodrum'u karış karış gezdi: Lüks yatı limana sığmadı

27 yıllık evlilik bitiyor: Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanma kararı aldı
HAYAT
27 yıllık evlilik bitiyor: Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanma kararı aldı

BODRUM'DAN GELDİ

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un süper yatı da Gökova Körfezine demir attı.

10 Ekim’de Yunanistan’dan Bodrum’a gelen Jeff Bezos’un ‘Flying Fox’ isimli ultra lüks yatı, Bodrum’dan sonra Gökova Körfezine demir attı.

KARADAN ULAŞIM ZOR

Gökova Körfezinde karadan ulaşımın zor olduğu bir bölgeye demir atan ‘Flying Fox’ teknesinde Jeff Bezos’un olup olmadığı bilinmiyor.

Yatta bulunan iki adet helikopter pistinden birisinde helikopterin bulunduğu görüldü.

SÜPER YAT 'FLYİNG BOX'IN ÖZELLİKLERİ


Dünyanın en zengin iş insanlarından Jeff Bezos’un ultra lüks yatı 2019 yılında Almanya’da üretildi.

Çelik zırhlı gövdeye sahip mega yat 136 metre uzunluğunda ve 22,5 metre genişliğinde.

Yatta 12 metrelik yüzme havuzu bulunurken, toplamda 22 kişilik misafir kapasitesinin yanı sıra 54 kişilik mürettebata sahip.

Yatta 11’i VIP konuklar için olmak üzere 36 kabin bulunuyor. Yatta iki adet helikopter pisti de yer alıyor.

Milyarder Jeff Bezos uzaya çıktı
TEKNOLOJİ
Milyarder Jeff Bezos uzaya çıktı

ABD’li milyarder Bezos’un uzay uçuşu ilklere sahne olacak
DÜNYA
ABD’li milyarder Bezos’un uzay uçuşu ilklere sahne olacak

Jeff Bezos'un yeni yol arkadaşı belli oldu: Uzaya gidecek en genç isim olacak
DÜNYA
Jeff Bezos'un yeni yol arkadaşı belli oldu: Uzaya gidecek en genç isim olacak

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos uzaya gidiyor
DÜNYA
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos uzaya gidiyor


İzmirin deprem gerçeği

İzmir'in deprem gerçeği

Smyrna Agorası'nda da ortaya çıktı.
Uçuran kasise yeni düzenleme

'Uçuran kasis'e
yeni düzenleme

​Sürücülerin korkulu rüyası haline gelmişti: Çalışmalar başladı.
Ticaret Bakanı Muştan İYİ Parti Genel Başkanı Akşenere ihracat yanıtı: Rakamları eğip bükebilirsiniz ama hakikati asla!

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor.

​Bill Gates Fethiye'ye, Jeff Bezos Gökova Körfezi'ne demir attı.

​Antalya'daki asırlık evler yok oluyor.

Vatandaş kuyumcuya koşuyor

Vatandaş kuyumcuya koşuyor

​Yatırımın güvenli limanında bozdurma talebi arttı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.