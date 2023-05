Binali Yıldırım: Ben bunlara 'menfaat ittifakı' diyorum

'EMPERYAL ÜLKELERE KARŞI ÇIKIŞ YAPACAĞIZ'

14 Mayıs seçimlerinin diğer seçimlerden farklı olduğunu belirten Yıldırım, "Millet İttifakı'nın adayı açıklandı, Kemal Bey. Hayırlı olsun bir şey demiyoruz. Ama bunu açıklamak için 21 ay beklediler. Her ay masanın etrafında bir araya geldiler. Her toplantıdan sonra bir sonraki toplantının tarihini açıkladılar. Bir de yemekte ne var, onu açıkladılar. Aday belirlemek için 21 ay toplanıp dağılanlar kazara iş başına gelseler, bir acil durumda nasıl karar verecekler. Her kafadan bir ses geliyor. Ben bunlara Millet İttifakı değil, 'menfaat ittifakı' diyorum, kızıyorlar. Niye kızıyorsunuz kardeşim. Bal gibi de menfaat ittifakı. Daha seçim yok, kadro dağıtıyorsun. 5 tane cumhurbaşkanlığı yardımcılığı dağıttılar, 2 tane de belediye başkanı var. Daha önlerindeki iş duruyor, şehrin işlerini daha yapmamışlar. Milletin gözü önünde oluyor bunlar. Kandil ve FETÖ'cüler oradan diyor ki; 'Bizi de unutmayın, biz de sizi destekliyoruz. Biz de isteriz.' Ondan sonra çık işin içinden. Bu seçimlere terör bulaştı, terör örgütlerinin gölgesi düştü. Emperyalist ülkelerin gölgesi düştü. Onun için bu seçimler daha önemli hale geldi. Gerek terör örgütleri gerekse işimize burnunu sokan, 1'inci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkemizi işgal eden bugünkü emperyal ülkelere karşı önemli bir çıkış yapacağız. Bunlara öyle bir ders vereceğiz ki bir daha bellerini doğrultamayacaklar. Verilecek cevap bellidir. Milletin adamı, adam gibi adam, doğru aday Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.