Binlerce İstanbulluyu taşıyan İETT şoförleri: 7 arkadaşımız virüs kaptı eldiven bile verilmiyor

Dünyayı saran koronavirüs pandemisi, Türkiye'de en yoğun şekilde İstanbul'da tespit edildi.
Bu süreçte toplu taşımada İETT'nin sefer sayılarının azaltılması ve otobüslerde yoğunluğun artması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tepkilerin hedefi oldu.
İETT'nin en büyük garajlarından biri olan Ayazağa Garajı'nda kameralara yansıyan görüntü, koronavirüs tedbirlerine uyulmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.
O görüntülerde, her gün binlerce yolcuyu taşıyan şoförlerin sosyal mesafe kuralı gözardı edilerek bir arada tutulduğu görülüyor.
Öte yandan, uzmanlar tarafından hiçbir koruyucu özelliği bulunmadığı belirtilen siyah maskelerin şoförlere dağıtıldığı dikkat çekiyor.
- Çalışanların ifadesine göre İETT şoförlerine eldiven de dağıtılmıyor. Belediye tarafından videosu çekilen otobüslerin haricinde genel bir dezenfeksiyon işlemi ise gerçekleştirilmiş değil.
Her gün farklı araçlara verilen, önceki kullanan kişinin koronavirüs durumu hakkında bilgilendirilmeyen çalışanlar tedbirlerin artırılmasını talep ediyor.