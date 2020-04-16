Gündem Binlerce İstanbulluyu taşıyan İETT şoförleri 7 arkadaşımız virüs kaptı eldiven bile verilmiyor
İSTANBUL

Binlerce İstanbulluyu taşıyan İETT şoförleri: 7 arkadaşımız virüs kaptı eldiven bile verilmiyor

Koronavirüs salgını sürecinde sefer sayılarının azaltımasıyla tepkilerin odağına oturan İETT, yine ihmale sahne oldu. Her gün binlerce yolcuyu taşıyan İETT şoförlerinin toplandığı Ayazağa Garajı'nda pandemi tedbirlerinin uygulanmadığı görüldü. Çalışanların ifadesine göre, 7 İETT şoförüne koronavirüs teşhisi konuldu.

Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
İETT Ayazağa Garajı'nda koronavirüs tedbirleri arasında ilk sıralarda yer alan 'sosyal mesafe' kuralı uygulanmıyor.
İETT Ayazağa Garajı'nda koronavirüs tedbirleri arasında ilk sıralarda yer alan 'sosyal mesafe' kuralı uygulanmıyor.

Dünyayı saran koronavirüs pandemisi, Türkiye'de en yoğun şekilde İstanbul'da tespit edildi.

Bu süreçte toplu taşımada İETT'nin sefer sayılarının azaltılması ve otobüslerde yoğunluğun artması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tepkilerin hedefi oldu.

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İBB'den geçen hafta kovulan 8 sağlıkçı: Koronavirüsle mücadelede devletimize ücretsiz hizmet etmeye hazırız

İETT'nin en büyük garajlarından biri olan Ayazağa Garajı'nda kameralara yansıyan görüntü, koronavirüs tedbirlerine uyulmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ayazağa Garajı'nda bir araya toplanan şoförlere, çalışacakları otobüs ve hatlar veriliyor.

O görüntülerde, her gün binlerce yolcuyu taşıyan şoförlerin sosyal mesafe kuralı gözardı edilerek bir arada tutulduğu görülüyor.

İBB’den koronaya davetiye: Yolcular bırakın sosyal mesafeyi adım atamıyor
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İBB’den koronaya davetiye: Yolcular bırakın sosyal mesafeyi adım atamıyor

Öte yandan, uzmanlar tarafından hiçbir koruyucu özelliği bulunmadığı belirtilen siyah maskelerin şoförlere dağıtıldığı dikkat çekiyor.

Siyah maskelerle ilgili kritik uyarı: Ancak süs olur
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Siyah maskelerle ilgili kritik uyarı: Ancak süs olur

İETT şoförlerinin Ayazağa Garajı'ndaki sağlıksız ortamı görüntülendi
OYNAT 00:24
İETT şoförlerinin Ayazağa Garajı'ndaki sağlıksız ortamı görüntülendi
İstanbul'da her gün binlerce yolcuya hizmet veren İETT şoförlerinin Ayazağa Garajı'ndaki sağlıksız ortamı görüntülendi. İETT çalışanlarının verdiği bilgiye göre, garajlarda sosyal mesafe kuralı gözardı edilirken, 7 şoföre koronavirüs teşhisi koyuldu.
  • Çalışanların ifadesine göre İETT şoförlerine eldiven de dağıtılmıyor. Belediye tarafından videosu çekilen otobüslerin haricinde genel bir dezenfeksiyon işlemi ise gerçekleştirilmiş değil.

İBB'de 90 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı: Yakın çalışma ekipleri karantinaya alındı
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İBB'de 90 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı: Yakın çalışma ekipleri karantinaya alındı

Her gün farklı araçlara verilen, önceki kullanan kişinin koronavirüs durumu hakkında bilgilendirilmeyen çalışanlar tedbirlerin artırılmasını talep ediyor.

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