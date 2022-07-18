Bir babanın PKK’yla mücadelesi: Oğlunun dağa çıkışını böyle önledi

HDP’nin Arnavutköy gençlik yapılanmasına yönelik iddianamenin detaylarına Yeni Şafak ulaştı. HDP ilçe gençlik teşkilatının düzenlediği piknikten PKK’nın dağ kadrosuna sadece teslim alınıp itirafçı olan N.Ç.’nin götürülmediği ortaya çıktı. 16 yaşındaki M.K. ve HDP Arnavutköy gençlik teşkilatı üyesi Ayhan E.’nin kardeşi E.E. ile M.C.’nin de dağ kadrosuna katılmak üzereyken polis tarafından yakalandıkları öğrenildi.

AİLESİYLE

TEHDİT ETMİŞLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen M.K., HDP gençlik odasının örgüt adına nasıl çalıştığını anlattı. Ayhan E. aracılığıyla Mart 2020’de gençlik yapılanmasına katıldığını söyleyen M.K., “Bolluca Mahallesi gençlik sorumlusu H.V. babamın PKK ile bağlantılı kişileri ihbar ettiğini, tutuklananlar olduğunu, PKK’nın babamı ve ailemi cezalandıracağını, benden bir davranış beklediklerini söyledi” dedi.

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HDP GENÇLİK ODASI PKK KAMPI

Bunun üzerine siyasi bilinçlendirme toplantılarına gitmeye başladığını söyleyen M.K., HDP gençlik odasında PKK’nın güvenlik güçlerine yaptığı saldırıların görüntülerinin izletilip gerilla günlükleri adlı kitaplar okutulduğunu anlattı. H.V.’nin burada kendisine molotof hazırlamayı öğretip eylem yapmasını istediğini söyleyen M.K., ailesi zarar görmesin diye bunu kabul ettiğini ve 2 arkadaşıyla boş bir araziye molotof attıkları bilgisini verdi.

ONLARIN ÇOCUĞU AVRUPA’DA

Haziran 2020’de duvarlara broşür yapıştırırken yakalanıp savcılıktan babasına teslim edilen M.K., “Babam HDP çalışmalarına gittiğim için beni dövdü. Beni HDP ve PKK’dan uzak tutmaya çalıştı. ‘İl, ilçe başkanlarına bak. Hepsinin çocuğu Avrupa’da okuyor. Bizim gibi garibanların çocuklarını ya dağda öldürüyor ya da cezaevine yolluyorlar. Dikkatli ol’ dedi. Bir keresinde HDP binasında beni dövüp partililere hakaret etti” diye konuştu.

YİNE DİYARBAKIR İL BİNASI

M.K.’nın babasıyla yaşadıklarını E.E.’ye anlatırken “Şeytan diyor ki dağa çık” demesi üzerine, E.E. “Beraber Diyarbakır HDP İl Başkanlığı’na gider, güvenilir biriyle Mardin’den sınırı geçeriz” demiş. M.K., Ekim 2020’de E.E. ve M.C. ile yola çıktı. Durumu öğrenen baba C.K. oğlunun PKK’ya katılacağını polise ihbar etti. Ardından da Emniyet’e gidip kayıp başvurusunda bulundu. Aksaray’da yakalanıp İstanbul’a getirilen E.E. tutuklandı, M.C. ve M.K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

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