Bir bina iki yönetim kayıp il başkanı!

CHP Genel Başkanlığına tekrar dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında yaşanan Genel Merkez krizinin bir benzeri CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda yaşanıyor.

RESMİ BAŞKAN KAYIP

Mahkeme kararıyla yeniden il başkanlığına dönmesi beklenen Gülsüm Hale Özcömert Coşkun görevi devralmadığı gibi hiçbir açıklama da yapmadı. Görevi sonlandığı halde devir teslim yapamayan Gürsel Tekin, fiilen il başkanlığını sürdürüyor. Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ekibinin sözde il başkanı Özgür Çelik de iddiasını sürdürüyor.

TEKİN BİRİNCİ, ÇELİK İKİNCİ KATTA

Bu bilinmezlik Sarıyer’deki il binasında ilginç bir tablo ortaya koyuyor. Mahkeme kararıyla atanan Gürsel Tekin il başkanlığı binasının birinci katında, görevden alınan Özgür Çelik ve ekibi ise binanın ikinci katında faaliyetlerini yürütüyor. Çelik kalabalık bir grupla binada hakimiyet görüntüsü vermeye çalışırken, gerilimden uzak durmak isteyen Tekin çekirdek kadrosu ile devir teslimi bekliyor.

ODALARI BASTILAR

Ancak binada gerilim hiç eksik olmuyor. Önceki sabah saatlerinde Özgür Çelik'in ekibinden bir grup, bir alt katlarında çalışan Tekin’in katındaki kapıların kilidini kırıp odalara girdi. Tekin’in makamındaki evrakları çalan grup, masalara zarar verdi ve Kılıçdaroğlu’nun portrelerini tahrip etti. Girişte eski genel başkanların yer aldığı panodan Kılıçdaroğlu’nun portresini söken Çelik’in ekibi, yerine parti flaması astı. Saldırının ihbar edilmesi üzerine güvenlik güçleri olay yerine geldi. Çalınan evraklar tespit edildi, parmak izi taraması yapıldı ve maddi hasar raporlandı. Böcek ve verici yerleştirilme ihtimaline karşı aydınlatmaların içlerine kadar bakıldı.

‘POLİSLER OLMASA DÖVE DÖVE ÇIKARIRIZ’

Polisin binayı terk etmesinden kısa süre sonra Özgür Çelik il binasına geldi. Kapıda kendisini bekleyen ekibi sloganlarla karşıladı. Çelik kendi çalışma alanı olan ikinci kata çıkarken, girişte bekleyen grup, birinci katta toplantı yapan Tekin'in ekibine bağırarak hakaret etti. Bağıranlardan biri "Satılmış köpekler", bir diğeri "Hiç mi utanmanız yok. Ne yüzle bu binada çalışıyorsunuz. Allah belanızı versin" sözleriyle Tekin'in ekibini taciz etti. Çelik'in korumalarından biri, "Polisler yakınlarda, burada olmasalar içeri dalıp döve döve çıkarırız" ifadelerini kullandı.












