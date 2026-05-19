Bir cani Mersin’i kana buladı

04:0019/05/2026, Salı
Metin Öztürk.
Mersin’de önce tartıştığı eski eşine, ardından da husumetlisini öldüren Metin Öztürk isimli cani, otomobiliyle kaçar etrafa rastgele ateş açtı. 4 kişiye daha katleden ve 8 kişiyi yaralayan cani kayıplara karıştı.

 Mersin’in dün tam bir katliamla sarsıldı. Metin Öztürk adlı şahıs Çamlıyayla ilçesi Darpınarı Mahallesi’nde oturan eski eşi Arzu Özden ile tartıştı. Özden’i, pompalı tüfekle vurup öldürerek otomobiliyle Tarsus’a giden Metin Öztürk, husumetli olduğu Sabri Pan'ın restoranına gitti. Restoranın girişinde pompalı tüfeğiyle rastgele ateş açan Öztürk’ün silahından çıkan saçmaların isabet ettiği Sabri Pan (30) ile çalışanı Ahmet Ercan Can (18) hayatını kaybetti, bazı müşteriler de yaralandı.

RASTGELE ATEŞ AÇTI

Restoran saldırısının ardından çevredekilere de ateş açan Öztürk, ardından otomobiline bindi. Öztürk seyir halindeyken sokaktan geçen Abdullah Koca’ya (50) ve bölgede hayvan otlatan çoban Yusuf Oktay’a (16) da ateş açtı. Şüpheli, kaçışı sırasında TIR şoförü Gökay Sefiloğlu’nu (50) da vurduktan sonra yol boyunca çevresindekilere ateş açarak izini kaybettirdi. Ağır yaralanan Koca, Oktay ve Sefiloğlu da müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil Metin Öztürk’ün yakalanması için çalışma başlattı.



