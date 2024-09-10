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Bir çöp ev faciası da Eskişehir'den: Atıklar tek tek temizlendi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evde biriktirilen atıklar temizlendi. Ekipler, çöp evi temizleyerek yaşanabilir hale getirdiler.

17:15 - 10/09/2024 Salı
AA
Eskişehir'deki bir evde biriktirilen çöp temizlendi.
Eskişehir'deki bir evde biriktirilen çöp temizlendi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir evde biriktirilen atıklar belediye ekiplerince temizlendi.


Odunpazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Deliklitaş Mahallesi'ndeki bir evde biriken atıkların kokuya neden olması üzerine vatandaşlar belediyeye ihbarda bulundu.


İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla polis ve zabıta ekipleri eşliğinde bahse konu yere giden Odunpazarı Belediyesi Temiz İşleri Müdürlüğüne bağlı ekip, biriktirilen çöpleri dışarı taşıdı.

Çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutular, poşet ve kağıttan oluşan atıkların evden çıkartılmasının ardından ekipler, genel temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.



#Eskişehir
#Odunpazarı
#çöp ev
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