Bir devriye daha

Hayat

‘Gönüllerin hızmatçısı’ Neşet Ertaş

7 yıl oldu bozkırın tezenesi, son abdal, Anadolu toprağının mektepsiz profesörü, kendi ifadesi ile ‘Ayaklar türabı gönüller hızmatçısı’, büyük halk ozanı Neşet Ertaş bu dünyadan göçeli. Abdallık geleneğini 21. asra taşıyan Neşet Ertaş'tan geriye ise gönüllere dokunan nice bozlaklar, türküler kaldı.