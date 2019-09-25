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POLİTİKA

Bir devriye daha

Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi faaliyetleri kapsamında ABD ile ikinci müşterek kara devriyesi icra edildi.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
ABD-Türkiye ortak devriyesi
ABD-Türkiye ortak devriyesi

Kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle gerçekleştirilen devriye, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi güneyindeki Tel Abyad kırsalında yapıldı. Tel Abyad'ın 20 kilometre doğusunda Süluk kırsalında atılan devriyeye Mehmetçik 4 zırhlı araçla katıldı.

PKK/PYD-YPG'li teröristlerin Türkiye'ye karşı inşa ettikleri mevzilerin kaldırılıp kaldırılmadığını, bölgede terörist varlığı olup olmadığını yerinde gözlemleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, insansız hava araçlarıyla da bölgedeki son durumu taradı.

F-16'LAR DESTEK VERDİ

  • 3,5 saat süren ikinci ortak kara devriyesi zırhlı araçların Türkiye'ye dönmesiyle sona erdi. Türk ve Amerikan askerleri, 8 Eylül'de 3 saat süren ilk ortak kara devriyesinin ardından bugüne kadar 6 defa da ortak helikopter devriyeleri gerçekleştirmişti. Gezilen güzergâhta güvenlik-gözlem üsleri kurulup kurulmayacağı henüz netlik kazanmadı. Karada bunlar olurken Türk F-16'ları da Suriye topraklarında bir süre uçtu. Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, 'Doğal Kararlılık Harekâtı' kapsamında iki F-16 ile 14.00-16.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildiğini bildirdi.

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