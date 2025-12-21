Bir haftadır haber alınamayan vatandaştan acı haber

Hayatını kaybeden şahsın komşusu Ahmet Arabacı, "7-8 senedir tanıyorum. Babam gibi severdim. Hep ’Ben parklarda çok yattım düzenli hayata alışkın değilim’ derdi. Evinden dışarı çıkar kendi ihtiyacını görürdü ama son zamanlarda rahatsızlandı. Hastaneye gitti ve doktorlar ameliyat olması gerektiğini söylemişler. Bana gelip ’ben hastaneye yatarsam bana bakar mısın?’ diye sormuştu. Ben de ’tabii bakarım abi’ demiştim. Ama doktorlarla tekrar görüştükten sonra ameliyat olmak istemedi. Kendisine bir haftadır ulaşamıyorduk. Kapıyı çalmamıza rağmen cevap verilmeyince bir de içeride gece lambasının açık olduğunu fark edince hayatından endişe duyduk. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmamızdan sonra sağ olsunlar ekipler çok kısa sürede gelip müdahalede bulundular. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.