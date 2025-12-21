Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Bir haftadır haber alınamayan vatandaştan acı haber

Bir haftadır haber alınamayan vatandaştan acı haber

23:3221/12/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Hilmi Altındağ'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Hilmi Altındağ'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Aydın'da komşularının kendisinden bir haftadır haber alamadığı 72 yaşındaki vatandaş yaşadığı evde ölü bulundu.

Aydın’ın Efeler ilçesinde komşularının bir haftadır haber alamadıkları şahıs evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Köprülü Veysipaşa Mahallesi Çankaya Caddesi üzerindeki müstakil bir evde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşuları Hilmi Altındağ’dan (72) bir haftadır haber alamayan komşuları şahsın sağlık durumundan şüphelenerek Altındağ’a ulaşmaya çalıştı. Telefonla aradıkları Altındağ’a ulaşamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler eve girdiklerinde Altındağ’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Altındağ’ın ölüm haberini alan komşuları yasa boğuldu.

Öte yandan, yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen şahsın evinin kapısı açıldığında sokağa yayılan kötü koku nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Şahsın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

"Babam gibi severdim"

Hayatını kaybeden şahsın komşusu Ahmet Arabacı, "7-8 senedir tanıyorum. Babam gibi severdim. Hep ’Ben parklarda çok yattım düzenli hayata alışkın değilim’ derdi. Evinden dışarı çıkar kendi ihtiyacını görürdü ama son zamanlarda rahatsızlandı. Hastaneye gitti ve doktorlar ameliyat olması gerektiğini söylemişler. Bana gelip ’ben hastaneye yatarsam bana bakar mısın?’ diye sormuştu. Ben de ’tabii bakarım abi’ demiştim. Ama doktorlarla tekrar görüştükten sonra ameliyat olmak istemedi. Kendisine bir haftadır ulaşamıyorduk. Kapıyı çalmamıza rağmen cevap verilmeyince bir de içeride gece lambasının açık olduğunu fark edince hayatından endişe duyduk. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmamızdan sonra sağ olsunlar ekipler çok kısa sürede gelip müdahalede bulundular. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Aydın
#Efeler
#Kötü Koku
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EN GÜZEL ÜÇ AYLAR EMESAJLARI 2025: Resimli, hadisli, dualı ve en anlamlı üç aylar mesajları ve sözleri whatsapp, instagram ve facebook için