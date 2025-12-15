Satılamadan ele geçirildi: Bahçeden 25 bin liralık hırsızlık

Olay, Nazilli ilçesi Pirlibey Mahallesi’ndeki bir bahçede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bahçeden yaklaşık 1,5 ton portakal kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Değeri yaklaşık 25 bin TL olan ürünlerin çalınmasına ilişkin Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, olayın failleri kısa sürede tespit edildi. Hırsızlık olayına karıştığı belirlenen M.S. (45) ve H.K. (46) isimli iki şüpheli yakalanırken, çalınan portakallar satılmadan ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.