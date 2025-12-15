Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Satılamadan ele geçirildi: Bahçeden 25 bin liralık hırsızlık

Satılamadan ele geçirildi: Bahçeden 25 bin liralık hırsızlık

18:2215/12/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'da bahçeden yaklaşık 1,5 ton portakal kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Değeri yaklaşık 25 bin TL olan ürünlerin çalınmasına ilişkin jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Portakallar satılmada ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir bahçeden çalınan yaklaşık 1,5 ton portakal, jandarma ekiplerinin hızlı çalışmasıyla satılamadan ele geçirilerek sahibine teslim edilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Nazilli ilçesi Pirlibey Mahallesi’ndeki bir bahçede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bahçeden yaklaşık 1,5 ton portakal kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Değeri yaklaşık 25 bin TL olan ürünlerin çalınmasına ilişkin Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, olayın failleri kısa sürede tespit edildi. Hırsızlık olayına karıştığı belirlenen M.S. (45) ve H.K. (46) isimli iki şüpheli yakalanırken, çalınan portakallar satılmadan ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.



#Aydın
#Nazilli
#Portakal
#Hırsız
#Jandarma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir su kesintisi 15 Aralık: İZSU açıkladı, sular ne zaman gelecek? İşte güncel kesinti programı