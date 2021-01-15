Gündem Bir ilin koronavirüs risk tamamen yeşile döndü
MUŞ

Bir ilin koronavirüs risk tamamen yeşile döndü

Sağlık Bakanlığının ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasında Muş’taki koronavirüs haritası uygulanan kısıtlamalarla kırmızıdan tamamen yeşile döndü. Özellikle valilik kararıyla kentte kamuya açık alanlarda sigara kullanma yasağının getirilmesi ve filyasyon ekiplerinin özverili çalışmalarının olumlu etkisi haritaya yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Muş'un koronavirüs risk haritası
Muş'un koronavirüs risk haritası

Sağlık Bakanlığının korona virüs riskli bölgelerini gösteren haritasında hasta sayısı ve yayılımın neredeyse bitme noktasına geldiği dikkat çekti. Haritada, kentte kırmızı nokta sayısının tamamen yeşile döndüğü görülürken, uygulanan kısıtlama ve vatandaşların kurallara uyması korona virüs tablosunda yüzleri güldürdü.

Özellikle valilik kararıyla kentte kamuya açık alanlarda sigara kullanma yasağının getirilmesi ve filyasyon ekiplerinin özverili çalışmalarının olumlu etkisi haritaya yansıdı.

Harita yeşile döndü
KORONAVİRÜS
Harita yeşile döndü

Eskişehir'de harita yeşile döndü ama... Rehavete kapılmayın!
FOTOĞRAF 18
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Eskişehir'de son 1 aydır uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaların ardından pozitif vaka sayılarında büyük düşüş yaşandı. Günlük 3 bin kişiye uygulanan PRC testlerinde ortalama 500 kişinin pozitif çıktığı kentte, bu sayı 100'e kadar geriledi.
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Pozitif vakalardaki düşüş Sağlık Bakanlığı'nın HES mobil uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Son 1 aylık kısıtlamalardan önce kentin neredeyse tamamı 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızıyla kaplıyken, kısıtlamalar sonrasında riskli bölgeler yeşile döndü. Aylar sonra ilk kez ise harita üzerindeki bazı alanlarda 'düşük risk' anlamına gelen mavi alanlar oluştu.
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Kentte düşen günlük vaka sayıları, 112’nin çağrı yoğunluğunu da azalttı. Merkez, sadece kasım ayında 15 bin koronavirüs çağrısı olmak üzere 43 binin üzerinde çağrı alırken, aylık çağrı sayısı 35 bine geriledi, vaka oranı yüz 30’lardan yüz 5’e düştü.
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Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi’nde görevli Dr. Pınar Elmacı (36), mart ayından bu yana sağlık çalışanlarının çok yoğun bir mücadele içerisinde olduğunu söyledi. Tedbirlere uymayanların neden olduğu yoğun vakaların kendilerini çok etkilediğini ifade eden Elmacı, “Özellikle kasım ayında Eskişehir’de vaka sayıları oldukça yükseldi.
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Sadece kasım ayında 43 binin üzerinde çağrı alırken, bunların 15 bini koronavirüsle ilgiliydi. Aralık ayı başında İçişleri Bakanlığı’nın uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamaları ve halkımızın tedbirlere uyması sonucu günlük vaka sayılarında büyük düşüş yaşandı. Bu da bizim çağrılarımıza yansıdı. Kasım ayında 15 bin olan koronavirüs çağrıları aralık ayında 4 bine kadar geriledi.
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Vakalardaki düşüşler, koronavirüsün başladığı mart ayından bu yana gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarının daha rahat bir nefes almasını sağladı. Koronavirüs vakalarının düşmesi, hastalığın bittiği anlamına gelmiyor. Rehavete kapılarak eğer tedbirlere uymazsak vaka sayılarında yeniden bir artış yaşanabilir. O yüzden halkımızın tedbirlere uymaya devam etmesini diliyoruz” şeklinde konuştu.
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Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği’nde acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Ayfer Dalar ise kısıtlamaların ardından iş yüklerinin biraz olsun azaldığını söyledi. Her gün müdahale ettikleri Covid- 19 hastalarının ardından ‘Acaba bana da bulaştı mı?’ endişesini daha az yaşadıklarını ve bunun psikolojik bir rahatlığı beraberinde getirdiğini kaydeden Dalar, “Kasım ayında had safhaya ulaşmıştı.
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Bu bizi çok yoruyordu, günlük vaka sayılarıyla beraber iş yükümüz de çok artmıştı. İçişleri Bakanlığı’nın uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vakalar düştü. Bizler de sağlık çalışanı olarak bir rahatlama yaşadık, nefes aldık diyebilirim. Tedbirlere uymaya devam etmezsek bu süreç yeniden tekrar edebilir. Ölümler aynı şekilde artmaya devam eder. Halkımızın önce kendi sağlığı, sonra çevredekilerin sağlığı için tedbirlere uymaya devam etmesini istiyoruz. Bu da bize olumlu bir şekilde yansıyacak.
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Sürekli Covid- 19 hastalarına müdahale ediyoruz, ‘Bana da bulaşır mı, ben başkasına bulaştırır mıyım?’ diye sürekli soruyordum. Bunun getirdiği bir tedirginlik vardı üzerimizde. Ama son günlerde bunun azalması bizi psikolojik olarak rahatlattı” dedi. Öte yandan Türkiye’de koronavirüse yakalanan personel anlamında Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği’nin sağlık kuruluşları arasında başı çektiği belirtildi.
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Eskişehir'de harita yeşile döndü ama... Rehavete kapılmayın!
Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından günlük vaka sayıları düştü. Kasım ayında 15 bini koronavirüs olmak üzere 40 binin üzerinde çağrı alan 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde çağrılar 4 bine kadar geriledi. Son 1 aylık kısıtlamalardan önce kentin neredeyse tamamı 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızıyla kaplıyken, kısıtlamalar sonrasında riskli bölgeler yeşile döndü. Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi'nde görevli Dr. Pınar Elmacı, Mart ayından bu yana ilk kez azalan çağrılarla nefes aldıklarını belirterek rehavet uyarısında bulundu.


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