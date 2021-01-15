Bir ilin koronavirüs risk tamamen yeşile döndü

Bu bizi çok yoruyordu, günlük vaka sayılarıyla beraber iş yükümüz de çok artmıştı. İçişleri Bakanlığı’nın uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vakalar düştü. Bizler de sağlık çalışanı olarak bir rahatlama yaşadık, nefes aldık diyebilirim. Tedbirlere uymaya devam etmezsek bu süreç yeniden tekrar edebilir. Ölümler aynı şekilde artmaya devam eder. Halkımızın önce kendi sağlığı, sonra çevredekilerin sağlığı için tedbirlere uymaya devam etmesini istiyoruz. Bu da bize olumlu bir şekilde yansıyacak.