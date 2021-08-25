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DİYARBAKIR

Bir sağlık üssü daha geliyor: Diyarbakır şehir hastanesine kavuşuyor

Güçlü sağlık sistemiyle dünyaya parmak ısırtan Türkiye'nin bir iline daha şehir hastanesi yapılacak.

1000 yataklı tam teşekküllü Diyarbakır Şehir Hastanesinin ihalesi tamamlandı, esnaf ve vatandaşlar bir an önce hastanenin tamamlanması için gün sayıyor.

Haber Merkezi İHA
Bir sağlık üssü daha geliyor: Diyarbakır şehir hastanesine kavuşuyor
​Diyarbakır Şehir Hastanesinin ihalesi tamamlandı

Diyarbakır’ın sağlık alanında birçok eksiğini kapatacak olan ve geçtiğimiz yıl arsa tahsisi yapılarak, 2020 bütçesine alınan 1000 yataklı tam teşekküllü Diyarbakır Şehir Hastanesinin ihale aşaması tamamlandı. Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesinde 439 dönüm alan üzerine yapılması planlanan Diyarbakır Şehir Hastanesinin 2021 yılı içerisinde temelinin atılması hedeflenirken, hastanesinin yapılması durumunda Şanlıurfa Bulvarı üzerinde bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin genel bir hastaneye dönüştürülerek Bağlar İlçe Devlet Hastanesi olması için Sağlık Bakanlığınca ayrı bir çalışma yapılacağı öğrenildi. Kentte bulunan sivil toplum kuruluşları, esnaf ve vatandaşlar, şehir hastanesinin ihale işlemlerinin yapılması, temelinin atılmasından çok memnun olduklarını ve kentte büyük katkı sağlayacağını söyledi.

“Çok müjdeli bir haber, bir an önce yapılması gerek”


Diyarbakır için şehir hastanesinin müjdeli bir haber olduğunu kaydeden ve bir an önce yapımının tamamlanması gerektiğini kaydeden Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği (DİKTUMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu, diğer hastanelerinde eksiklerinin giderilmesi konusunda destek sağlanması gerektiğini belirtti. Aksu, “Tabi bu bizim için bir müjdedir. Diyarbakır’da şehir hastanesin yapılması önemli, bir eser yaparsın ama o eserin içini de doldurmak önemlidir. Mevcut hastanelerdeki hem çalışanların hem de doktorların sayısı yetersiz. Bir şehir hastanesi yapıldığında içinin doldurulması ve bunun ilgili çalışmalarında olması lazım. İçeriye girecek hastaların tedavi ile ilgili bütün bölümlerin bizim için önemlidir. Şehir hastanesi Diyarbakır için önemlidir. Bu hastanenin ne zaman biteceğini bilemiyorum ama kısa dönemde bitirebilirler. İstanbul’daki hastaneyi 1 yıl gibi süreçte bitirdiler, isterler ise burayı da bir an önce bitirirler” dedi.

Sağlık Bakanı Koca: Şehir hastaneleri devletindir
OYNAT 02:38
Sağlık Bakanı Koca: Şehir hastaneleri devletindir
TBMM'de 'nöbetçi bakan' olan Sağlık Bakanı Koca, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Koca, şehir hastanelerinin yabancılara satıldığı yönündeki iddialarla ilgili, 'Şehir hastaneleri binaları ve arsaları devletindir. Burada yapılan bu binalar, karşılığı 25 yıllığına kira ödemesi şeklindedir ayrıca 19'a yakın hizmetin satın alınma durumudur. Kira durumu 25 yıllıktır. Hizmetleri satın alma durumu ise 5 yıllığına alınır yani 5 yıldan sonra serbest, açık ihale ile tekrar kaç yıllığına bu hizmetleri almak istediğimizi belirlemiş olacağız. Herhangi bir devir söz konusu değil.' dedi.


  • Çiçekçi Mustafa Serkan Güreçoğlu, şehir hastanesinin açılmasının çevre illere de şifa noktası olacağını kaydetti. Güreçoğlu, “Bölgemizde bin yataklı şehir hastanesin açılması hem bölge hem de yakındaki illere burada şifa dağıtacağına inanıyoruz. Şehir hastanesin açılması bizim için çok önemlidir. Bizler çiçekçiler olarak hastalara moral olması için çiçeklerimizi en güzel şekilde hazırlayıp kendilerine taktim edeceğiz. Hızlı bir şekilde yapılmasını isteriz” diye konuştu.

Şehir hastaneleri 22 milyon kişiye şifa oldu
HAYAT
Şehir hastaneleri 22 milyon kişiye şifa oldu


Medikal işletmecilerden Lale Erkek, sağlıkçıların yükü azalacağı için bu hastanenin bir an önce açılması gerektiğini söyledi. Erkek, “Şehir hastanesinin Diyarbakır’da açılması bizlere büyük bir fayda sağlayacaktır. Hastanenin yapılması gecikti. Diyarbakır büyük bir şehir ama bir an önce hızlı bir şekilde hayata geçilmesi bizler için de iyi olacaktır. Pandemiden dolayı çok etken olacaktır, sağlıkçılarımız açısından hafifleyecek yük alacak. Medical malzemesi satıyoruz bizlere daha fazla faydası olacaktır. Sağlıkçıların sayısı artıkça bizimde işlerimiz iyi oluyor. Esnaf ve vatandaşlar faydalanmış olur” şeklinde konuştu.

Bir sağlık üssü daha yükseliyor: Ordu Şehir Hastanesi iki yıla kadar hizmete açılacak
FOTOĞRAF 8
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Ordu’da yapılmasına başlanan 900 yataklı şehir hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çevre yolunun hemen altında, Ordu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan ve üniversitenin yer tahsis ettiği şehir hastanesinin 2 yılda tamamlanması hedefleniyor.
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Ordu’nun en temel ihtiyaçlarından birisi olan şehir hastanesinin tamamlanması ile yıllardır beklenen hastane sorunu da çözüme kavuşacak.
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Hastaneye şehrin dört bir yanından ulaşım sağlanacak Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, hastaneye ulaşım sıkıntısı yaşanmaması adına çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak Ordu-Giresun karayolundan yaklaşık 2 kilometrelik bağlantı yolu açmada çalışmalar sürerken, farklı noktalardan da ulaşım imkanlarının kolaylaştırılması adına Ordu Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları sürüyor. Tüm çalışmalar bittiğinde hastaneye 8 noktadan kolaylıkla ulaşım imkanı olacak.
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Temellerin şekillendiği ve alanda çalışmaların sürdüğü 900 yatak kapasiteli Ordu Şehir Hastanesi, şehrin büyük bir eksiğini kapatacağı gibi doktorlar afiliasyon denilen ortak kullanım şeklinde ile hizmet verecekler. Ayrıca hastanenin hemen yanında bir morfoloji binası da inşa edilecek. 20 bin metrekareye yakın olacak morfoloji binasında hem tıp doktorları yetişecek, hem de tıp fakültesinde eğitim alan öğrenciler buradaki sınıf ve laboratuvarlardan faydalanacak.
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Vali Tuncay Sonel, geçtiğimiz gün sabahın ilk saatlerinde Şehir Hastanesi inşaatı şantiyesine geçerek, burada çalışan işçilerin kahvaltı sofrasına konuk oldu. İşçiler ile birlikte kahvaltı yapan Vali Tuncay Sonel, daha sonra yüklenici firma Şantiye Şefi Dündar Kadanalı ve teknik ekiple birlikte Ordu Üniversite yerleşkesi içerisinde yapımı hızla devam eden 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesi alanını gezerek, detaylı bilgi aldı. Vali Sonel, hastane binasının yapılacağı alana gidecek yolların güzergahında da incelemede bulundu.
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Bir sağlık üssü daha yükseliyor: Ordu Şehir Hastanesi iki yıla kadar hizmete açılacak
Ordu'da, 250 dönüm arsa üzerinde inşaatına başlanan 900 yatak kapasiteli şehir hastanesinde çalışmalar devam ediyor.


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