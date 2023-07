Bir yaşanmışlığın gerçek hikâyesi

TBMM’deki çalışmamız bittiği için her zaman yaptığım bir şeyi yapmış, valizimi topladığım gibi akşamüstü seçim bölgem olan İstanbul Üçüncü Bölgeye gitmek üzere havaalanına koşmuştum.

Yanımda her zamanki gibi polis korumalarım ve ekibimden arkadaşlar vardı.

Zaman akıp gidiyordu. Bu arada aradığımız hiç kimseye ulaşamıyordum. Nedense cepleri kapalıydı. Ne yapacağımızı nasıl tepki vereceğimizi bilmiyorduk. Genel merkezimiz paralize olmuştu. Reis’ten haber yoktu. Hâlâ oturduğumuz o yerdeydik. Arkadaşlar korumak refleksiyle akıl veriyorlardı, “Cep telefonunuzu kapatın. Sizi kimsenin bilmediği bir yere götürelim” vs türünden telkinler sıklaşmaya başladı. Saat 23.00 sularıydı. Teşkilat mensubu İsmail Ayaz kardeşimin teklifi üzerine evine gittik. Abdest alıp iki rekât namaz kıldım. Zaman ilerliyordu. Ne kimseye ulaşabiliyordum ne de kimseden ne yapacağımıza dair bir haber alabiliyordum. Sıfır iletişim. İçim içime sığmıyordu. A Haber’i aradım hemen. Telefonla bağlanacağımı söyledim. A Haber’e saat 23.35 sularında İsmail Ayaz kardeşimin evinde bağlandım. Kendimden geçercesine soluksuz bir konuşma yaptım. Heyecan dozu had safhada bir konuşmaydı. Halkı sokaklara çıkıp ölümüne direnmeye çağırdım. “O darbeciler bilsinler ki asla teslim olmayacağız. Ölümüne direneceğiz. Şerefsizce yaşamaktansa şerefimizle ölmeyi tercih edeceğiz. Bizi teslim alabileceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Asla teslim olmayacağız. Sonunda ölüm bile olsa korkmadan direneceğiz” mealinde oldukça sert bir konuşmaydı benimkisi. Ve kararlılıkla ekledim: “Aziz milletimiz asla korkmasın. Bilsinler ki hükümetleri iş başındadır. Reisleri iş başındadır. Vekilleri iş başındadır. Ne lazımsa gereken yapılacaktır. Korkmayın. Göreceksiniz darbeciler yenileceklerdir. Herkesi bulundukları yerde onurluca direnmeye çağırıyorum.” O anda stüdyoda Banu El ve Cem Küçük vardı. Ne kadar konuştum bilmiyorum. Ama fasılasız hiç soru sorulmasına fırsat vermeden soluksuz konuştum. 24.00’lere doğru zaman akıp gitmişti. O esnada Reis’in bulunduğu Marmaris’ten açıklama yapacağı bilgisi geldi. Beklemeye koyulduk.

Tam da A Haber’deki konuşmamın bitiminde evli kızım aradı. Nasıl bir ağlıyor, tarifsiz! Meğer konuşmamı dinlemiş. O hıçkırıklar içindeki sözlerini asla unutamam. “Baba sen yapıyorsun” diye başlayan o sözleri hâlâ kulaklarımdadır: “Ülkede darbe olmuş. Sen kalkıp televizyonda darbe girişimine karşı halkı sokağa çağırıyorsun. Seni öldürürlerse biz ne yaparız. Kendini düşünmüyorsan bari evlatlarını düşün baba!”. Yüreğim lime lime oldu o an. Dilim lâl oldu. “Üzülme ve ağlama kızım!” dedim. “Belki bu gece ölebilirim. Ama size şerefli bir miras bırakmış olurum. Herkes can korkusuyla susar sinerse veya kaçacak delik ararsa ne olur ülkenin hali.” Telefonu kapattım ama o hıçkırıklar yüreğimde kocaman bir düğüme dönüşmüştü. İyi ki Ankara’daki evimizde olan eşim ve avukat kızım konuşmamı izlememişlerdi. Ve sağ olsunlar arayıp üzerimde bir psikolojik baskının oluşmasına sebebiyet vermediler. Bu beni o gece için rahatlatan çok önemli bir unsurdu.

Birincisi, can korkusundan ekibimizden birinin sırra kadem bastığını son anda fark etmemdi.. Kafeden eve geçerken bir de baktım ki o birisi yok. Kaşla göz arası tüymüştü. Önemli biri değildi. Bir işadamıydı teşkilatta görevi olan. Ama hep en yakınımda olan biriydi. Arkadaşlara arattırdım. Cep telefonu kapalıydı.

Havaalanına vardığımızda gözlerimiz sevinçten fırladı. Yüreğime üşüşen sevinç gözyaşlarını dindirmek ne mümkün! İşte millet oradaydı. Çıplak elleriyle oradaydı. Mahşeri bir topluluk halinde oradaydı. İmanın harladığı bir ateş topuna dönmüşlerdi sanki. Ölümü öldüren yiğitlerdi hepsi. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle-yaşlısıyla, başörtülüsüyle başı açığıyla tüm aslanlarımız ordaydı. Aslan, aslandı işte. Bir Kürt özdeyişinde vurgulandığı gibi, dişisi de aslandı, erkeği de. Kucağındaki çocuğuyla gelen kadınlar, elinden tutup getirdiği kız veya erkek evlatlarıyla gururla direnen anneler ve babalar, yaşlılıktan beli bükülmüş ama imanı dimdik yaşlı dedelerimiz, kulağındaki küpesiyle ayağındaki kot pantolonuyla meydan okuyan genç yiğitlerimiz, hepsi aradaydı işte. Aracımdan inmemle beni görüp coşmaları bir oldu. O tekbirler eşliğinde beni bağırlarına coşkuyla basan o isimsiz yiğitlerin tavrını gönlümün en başucunda en anlamlı hatıra olarak sımsıcak saklıyorum. Beni aralarında gördükleri için sevinen ve sevgilerini göstermek için sımsıkı sarılıp kucaklayan o yiğitlerin halini şu an yazarken bile gözyaşlarıma hâkim olamıyorum. O anı yaşamayanlar, o duyguyu yaşamayanlar ne bilsinler! Boğulacak gibi oldum bir an. Hava sımsıcaktı. Üstümüzdeki tişörtler terden sırılsıklamdı. Uzunca bir süre o direniş hattının içinde kaldım. Sonra polis korumalarım beni havaalanının içinde bir yere soktular. Kalabalık beni alıp götürdüklerini varsayarak kapıya yüklendiler ve hınçla bağırdılar: “Vekilimizi istiyoruz!” Dışarı çıkıp durumu izah edince sakinleştiler.

VIP’te Sadık Sürücü kardeşimi gördüm. Orada müdür olarak görevli olan Sadık kardeşim en başından itibaren orada olup-biten her şeyin canlı tanığı olan bir yiğit kardeşimizdi. Onu dinlemek lazım. Bazı gerçekleri onun ağzından dinlemek lazım ki parçalar bütüne dönüşsün.

Reis iner inmez yaralı gencimizle ilgilendi. Sonra birlikte dışarıda bekleyen insanlarımıza görünüp kısa bir konuşma yaptı ve akabinde de basın toplantısına geçildi. O basın toplantısında da ölümüne direniş mesajları verdi ve yurdun her yerinde direnen milletimizin yiğit evlatlarına teşekkür etti.

Telefon görüşmelerinin ardı arkası kesilmiyordu. Orada iken Genelkurmay Başkanlığı Vekili olarak atanan Birinci Ordu Komutanımız Orgeneral Ümit Dündar’ın sivil otoritenin emrinde olduklarını açıklayan, darbe girişiminde bulunanları teslim olmaya çağıran, teslim olmayanların derdest edilmelerini emreden açıklamasını dinledik. O saatten sonra Ordu içinde darbecilere karşı başlayan direniş haberleriyle sevindik. Bir yanda sokakta çıplak elleriyle emniyet güçlerimizle eş güdümlü direnen halkımız, öbür yanda Ordu içinde başlayan karşı koyuşlar, darbecilerin ilk başlarda lehine olan süreci tersine çeviriyordu. Başsavcılarımız tutuklama kararları çıkartmaya başlamışlardı. Her yeni gelen haberle umudumuz artıyordu.

Ümit Dündar Paşa ile İstanbul Valimiz Vasip Şahin henüz intikal etmemişlerdi Reis’in yanına. Çatışmaların o yoğun saatlerinde güvenlik nedeniyle bu gerçekleşememişti. Zira Ümit Paşa’nın karargâhı da işgal altındaydı. Direniş, sokaklarda ve telefon marifetiyle örgütleniyordu. Her ikisi de ancak sabah namazından sonra havaalanına Cumhurbaşkanımızın yanına intikal edebildi.

Telefonla liderlik etti. O görüşmelerin hepsi çok önemliydi. Tarih yeniden yazılıyordu. Yeni bir tarih yazılıyordu. O gecenin tarihini yazan o büyük liderin ve başkomutanın talimatları ziyadesiyle önemliydi. Bize onları aktarmak düşmez. Ama eminim ki Reis’in bilgisi ve onayı dâhilinde 15 Temmuz’un tarihi yazıldığında yaptığı o konuşmaların içeriği de açıklanır. Kiminle ne konuştuğu ve kime ne talimat verdiği o zaman hepimizce bilinir hale gelir. O tarihi önemdeki konuşmalara tanıklık etmek, benim için büyük bir paye elbet. Sadece o konuşmalara değil, o odada yaşanan her şey, tarihimizin en kayda değer anlarına şahitlik etmek anlamına gelir ki bu payelerin en büyüğü değil de nedir?

İşte tam da burada 15 Temmuz tarihine not düşmek adına önemli addettiğim bir anekdotu aktarmayı gerekli görüyorum.

Hemen öne atılıp Reis’ten söz istedim. Mealen şunları söyledim: “Reis’im kesinlikle bu öneriye katılmıyorum. Bırakınız kitleyi dağıtmayı tam tersine iki nedenle kitleyi sokakta tutmamız gerektiğine inanıyorum. Birincisi, darbeyi henüz tam anlamıyla akamete uğratmamış isek, yani tehdit hala varlığını sürdürüyorsa halkın sokaklarda olması caydırıcı bir unsur olacağı için. İkincisi, darbeyi bertaraf etmişsek bu zaferi sokaklarda kutlamaya hakkımız olduğu için. Önerim her iki halde de halkımızı günlerce sokakta tutmamız yönündedir.”

O arada söz alan Feyzullah Kıyıklık da şu öneride bulundu: “Size önerim, devlete ait Huber Köşkü yerine Kısıklı’daki kendi evinize gitmenizdir. Orada milletimiz sizi her türlü tehdide karşı daha iyi koruyacaktır.”

O yüzden 15 Temmuz ve 16 Temmuz ayrımını kendi adıma çok önemsiyorum. 15 Temmuz’un tarihi henüz yazılmadı. Her boyutuyla yazılmalı artık. Herkes gördüklerini ve yaşadıklarını anlatmalı. Sonra bütün bu anlatılar işi iyi bilen bir yazı ekibi tarafından esaslı bir külliyata dönüştürülmeli. 15 Temmuz’un romanı yazılmalı. Şiiri olmalı. Bir destan gibi nesilden nesile taşınmalı. Bir kalıp olarak değil, bir ruh olarak. 15 Temmuz’un esaslı ve hakikatli bir kaç sinema filmi yapılmalı. Çeşitli açılardan belgeselleri hazırlanmalı. 15 Temmuz Enstitüsü olmalı. O enstitü bünyesinde bu ruha uygun bir tarihi külliyat, edebi ve sanatsal külliyat oluşturulmalı. Aradan geçen onca yıla rağmen bunun yapılmamış olması elbette büyük bir eksiklik. 15 Temmuz kutlamaları ruhsuz seremonilerle rutine dönüştürülmemeli. En önemlisi de o devlet törenlerinde FETÖ ile mücadele ettiğimiz süreçlerinde Reis’in karşısına dikilip FETÖ hamiliği yapan ve Reis’e cübbelerinin altında sopa gösterenler davet edilmemeli. O gece nerde oldukları bilinmeyen, Reis’i ölüm karşısında yalnız bırakan kavga kaçkınları geçmiş makamlarından dolayı çağrılıp başköşelere oturtulmamalı. Onları gördükçe 15 Temmuz’un isimli-isimsiz gazileri olarak yüreğimiz inciniyor biline!

İnsan sevinçten ağlar mı? Ağlar dostlar! Ben o gece çok ağladım. O yiğit insanları ve isimsiz kahramanları gördükçe çok ağladım. Her seferinde gelip bana sarılıp “ Vekilim Reis’in durumu nasıl iyi mi? Darbe girişimini püskürttük mü?” diye soruşlarındaki ihlas ve samimiyeti gördükçe hıçkırarak ağladım durdum. O yürekten samimiyet ve sadakat karşısında kelimeler gelip boğazıma oturuyor ve gözyaşları halinde akıp gidiyordu. Şu an bile bu satırları yazarken yüzümü sımsıkı sarıp sarmalayan gözyaşlarımı serbest bırakıyorum. O samimiyet, sadakat ve cesaret karşısında saygıyla eğiliyorum. Bizi düştüğümüz yerden kaldıran o çoğu yoksul yiğitlerimizin, isimsiz kahramanlarımızın karşısında saygıyla eğiliyorum. Büyük-küçük demeden, kadın-erkek demeden herkesin ellerinden öpüyorum.

15 Temmuz ruhunu da, sosyolojisini de doğru okumak lazım. O gece ölüme meydan okuyan, ölümün üstüne üstüne yürüyen insanlarımızın hangi sosyal katmanlardan geldiğini iyi bilmek lazım. Reis’e ve Reis’in şahsında ülkesine ve iradesine sahip çıkan o yiğitlerin Reis sevdasını ve Reis sevdasıyla buluşan ülke sevdasını doğru okumak lazım. 15 Temmuz ruhu olmasaydı son seçimde Reis’in yeniden seçilmesi mümkün olmazdı dostlar. Bunu bir yere önemle kaydedin derim. O ruhun sahiplerini her daim başımızın üstünde tutmamız lazım. Onları darılttığımız ve gücendirdiğimiz gün, bilelim ki sonumuzun geldiği gündür. Onları gövde kendimizi hep baş gibi görüp onlara tepeden baktığımız gün, onlara karşı kibri kuşandığımız gün, bilelim ki zevalimize de kapı araladığımız gündür. Onları hep baş tacı eden ve onlara karşı toprak gibi olan insanlar olmalıyız biz. Reis’i yeniden seçtiren işte bu değişmez duruşudur. Reis olmamış olsaydı, içimizdeki kibir abideleri yüzünden sandığa gömüleceğimizi unutmamamız lazım. 15 Temmuz’un rövanşının alınmak istendiği inancı 15 Temmuz ruhuna sahip olanları bir kez daha hareketi geçirdi. 15 Temmuz darbe girişimin siyasi ayağı da akamete uğratıldı. Bu bahsi diğer değildir dostlar. 15 Temmuz’un bizzat bahsidir, kendisidir. Bu bahsi iyi bellemesek 15 Temmuz’un ruhuna ihanet edenlerden oluruz.

Reis İstanbul Valisi ile Genelkurmay Başkanlığına vekâlet eden 1. Ordu Komutanını bekliyordu. Geldi gelecek deniyordu. O esnada aprona bir helikopterin inmek üzere olduğunu pervane seslerinden duyduk. O kadar yakından geliyordu sesler. Gelenlerin Vali Vasip Şahin ile Ümit Dündar Paşa olduğunu varsaydık. Dışarıya korumalarla çıktığımızda durumun farklı olduğunu anladık. Havada askeri bir helikopter duruyordu. Gözleri tamamen karartılmıştı. Aprona oldukça yakın bir mesafede duruyordu. Kapısı açıktı. Ellerinde makineli tüfeklerle her an ateş açmaya hazır gözü dönmüş FETÖ’cü darbeciler vardı. Belli ki Reis’i ve maiyetini öldürmeye gelmişlerdi. Çünkü Reis’in orada olduğunu biliyorlardı. Korumaların cesur müdahaleleri karşısında korkup havalandılar. Üzerimizden bir-kaç tur attıktan sonra defolup gitmek zorunda kaldılar. Reis ve bizler aprona bakan o büyük salondaydık. Reis’in torunları camın kenarındaki koltuklarda mışıl mışıl uyuyorlardı. Cenab-ı Hak başta Reis’imiz olmak üzere hepimizi muhafaza buyurdu. O odada olduğumuzu bilmiyorlardı. Bilip ateş açmış olsalardı kim bilir ne olurdu! Ya bilmedikleri için ateş açmadılar ya da korumaların anında müdahalesinden korkup kaçma yolunu tercih ettiler. Reis’in talimatıyla kule telsizinden helikopterin kimliği tespit edilmek istendiyse de onca aramaya rağmen helikopterdekilerin cevap vermediği bilgisi verildi. O helikopterin akıbeti ne oldu bilmiyorum. İçindekilerin de. Çünkü o gecenin en karanlık anlarında her şey birbirine karışmıştı. Bu menfur suikast girişiminden sonra aprona bakan odadan güvenlik nedeniyle yan odaya geçtik.