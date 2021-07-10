Birincilerin okulu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi LGS şampiyonlarını bekliyor

Türkiye’de tercih edilen okullar arasında ilk sıralarda yer alan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, yeni öğrencilerini bekliyor.

İngilizce ağırlıklı hazırlık eğitimi veren Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, fen ve sosyal bilimler programlarının yanı sıra uluslararası programlar da uygulayan bir imam hatip lisesi olarak çok yönlü eğitim teklifleriyle öne çıkıyor. 2020’de LGS sınavında 0,7’lik dilimden öğrenci alan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, bu yıl da sınavda başarılı olan 150 öğrenciyi bünyesine kabul edecek.

DÜNYA OKULU

Uluslararası yarışmalarda Türkiye’ye pek çok ödül kazandıran Kartal AİHL, din eğitiminin yanı sıra fen bilimleri, sosyal bilimler, kültür ve dil alanında da pek çok başarıya imza atıyor. Hazırlık sınıfında TOEFL Junior sınavlarıyla dil gelişim süreçleri nesnel olarak ölçülen öğrenciler, İngilizce ve Arapça dillerini konuşacak seviyeye gelmekle kalmayıp bu alanda akademik çıktılar üretebiliyor.

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2014 yılından beri IGCSE (Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifika Programı) programı uygulayan, 2016 yılından beri de IB (International Baccalaureate) okulu olan Kartal AİHL, öğrencilerine Anadolu İmam Hatip Lisesi diplomasının yanı sıra Cambridge sertifikasyonu ve IB diploması da vadediyor. Kartal AİHL öğrencileri, üniversite sınavlarındaki derecelerine ek olarak uluslararası sınavlarda da başarıları ile öne çıkıyor.

2021 yılında IB bitirme sınavlarına katılan Kartal AİHL öğrencilerinin tamamı uluslararası geçerliliği olan diplomalarını almaya hak kazanırken, öğrencilerin yıldan yıla yükselen başarıları dünyanın saygın üniversitelerinden kabul almalarına olanak sağlıyor.

Kosova, Makedonya, KKTC, Ürdün ve Malezya’da kardeş okulları bulunan Kartal AİHL, aynı zamanda Kanada, ABD, İngiltere, Hollanda, Karadağ, Bosna-Hersek ve Polonya’daki kurumlar ile de ortak çalışmalar yürütüyor. Kartallı öğrenciler, yaz tatillerinde bu ülkelerle eğitim ortamlarında buluşma imkânı elde ediyor. Öte yandan, okulda gerçekleştirilen Erasmus projeleri öğrencilerin kültürel gelişimlerine de büyük katkı sağlıyor.

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ÇOK YÖNLÜ GELİŞİM

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, fen ve sosyal bilimler programı ile öğrencilerin ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda akademik donanımlarını geliştiriyor. Bununla birlikte, medeniyet değerlerinden ilhamla çok yönlü şahsiyet inşa edebilmelerine olanak sunarken, çağın ihtiyacı olan öz yeterliliklerini büyüterek yükseköğretime hazırlıyor.

Kartal AİHL seçkin akademik kadrosu, akademik programları, teknolojik altyapısı, kulüp çalışmaları, ders halkaları, seminerleri, atölyeleri, dergileri, kurs çalışmaları, sergileri, festivalleri, üniversite hazırlık birimleri, rehberlik hizmetleri, olimpiyat ve proje takımları ile ekolojik bir sistem üretiyor.

Kartal AİHL, öğrencilerine kendini keşfetme ve etkin bir kişilik olma imkânı sunan zengin sosyal ve kültürel etkinliklerle aktif roller teklif ediyor. Okulda gelenekselleşen dergicilik faaliyetleri kapsamında edebiyattan felsefeye, ilahiyattan sanata kadar farklı alanlarda 9 dergi çıkıyor. Sinemadan psikolojiye, yazılımdan robotiğe kadar 50’nin üzerindeki aktif kulüp; gönüllülük, iş birliği ve çok seslilik üreterek okul toplumuna renk ve değer katıyor.

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YAŞAYAN KAMPÜS

İstanbul’un en güzide mekânlarından olan Kartal’da bulunan Kartal AİHL, uygulama camisi, 70 bine yakın kitap ve dijital kaynağa ev sahipliği yapan kütüphanesi, inovasyon ve teknoloji merkezi, yurt binaları, konferans salonu, açık ve kapalı spor kompleksleri, laboratuvarları, tematik sınıfları, amfisi, sınav salonları, cep sineması, galerisi, seramik atölyesi, müzik odaları, sanat atölyeleri ve yemekhanesi ile yüksek değerde gündelik hayat pratikleri üretiyor.

Okul içerisinde bulunan erkek yurdu, barınma ihtiyacının yanı sıra huzur, güven ve dostluk ortamı sunuyor.

Açık ve kapalı spor kompleksleri ile öğrencilerin sosyalleşerek zaman geçirmelerini destekleyen Kartal AİHL’de basketbol, fitness, futbol, tekvando ve okçuluk gibi spor dalları için özel mekânlar bulunuyor.

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YKS DERECELERİ

Kartal AİHL, YKS dereceleri ve öğrencilerini yerleştirdiği üniversiteler açısından da öne çıkıyor. 2020 YKS’de büyük başarılara imza atan Kartal AİHL, EA Türkiye 4.’sü çıkardı. Okulun ilk 1.000’de 42, ilk 5.000’de ise 98 öğrencisi yer aldı. Yerleştirme sonuçları ile birlikte Kartal AİHL, 26 öğrencisini Boğaziçi Üniversitesi’ne, 39 öğrencisini ise çeşitli tıp fakültelerine yerleştirme başarısını gösterdi.

TEKNOLOJİ VE İNOVASYON: KARTAL BİLİM ÜSSÜ

Çalışmalarını “Türkiye’ye öncü, dünyaya örnek” ilkesiyle şekillendiren Kartal AİHL, geçmişten günümüze Türk eğitim tarihinde birçok ilke imza attı. Özellikle son yıllarda okulda yaşanan gelişmeler, İmam Hatip Eğitim Modeli’ne yeni bir anlayış̧ getirmenin yanı sıra Kartal AİHL’yi Türk eğitim sistemi içerisinde de dikkatle takip edilir hale getirdi.

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Öğrencilerine daha iyi mekânlarda “her zaman daha fazlasını” sunmak amacıyla benzeri olmayan bir merkez tasarımı üzerinde çalışan okul, Kartal Teknoloji ve İnovasyon Merkezi Projesi’ni ortaya çıkardı. “Kartal Bilim Üssü” adı verilen merkez, daha şimdiden dikkatleri üzerine topladı.

Bu alanda; fizik, kimya, biyoloji ders laboratuvarları, kimya ve biyoloji disiplinleri için Ar-Ge laboratuvarı, STEM Atölyesi, çok amaçlı seminer salonu, ortak çalışma alanları, toplantı salonları ve sosyal alanlara yer verildi.

Proje kapsamında sadece fiziki alanlar kurulmakla kalınmadı, bu laboratuvar ortamlarında gerçekleştirilecek düzenli eğitimler de programlandı. Öte yandan, öğrencilerle birlikte araştırma ve teknoloji projelerinin hayata geçirilmesi noktasında çalışmalar da planlandı.

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Türkiye’nin en başarılı öğrencilerinin bulunduğu önemli bir okul olma özelliği taşıyan Kartal AİHL, öğrencilerin çağın gerektirdiği şekilde eğitim almaları ve geleceğe emin adımlarla yürümeleri için fen bilimleri başta olmak üzere, yazılım, robotik ve endüstriyel tasarım konularında da nitelikli üretimi odağına aldı.

Gençlerin henüz lise çağlarındayken söz konusu alanlarda nitelikli bir vizyona sahip olmalarının, ülkemizin ihtiyacı olan yetişmiş insan kaynağını büyüteceği öngörülüyor.

PROJELER OKULU

Öğrencilerinin gelişimlerini sürekli desteklemek üzere her daim yenilik arayışında olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, uygulamış olduğu eğitim ve gerçekleştirmiş olduğu ders dışı faaliyetler ile bu süreçleri destekliyor. Proje geliştirme kültürünün sağlam temellere dayandığı okulun bu alandaki başarıları, ulusal ve uluslararası birçok başarılı proje ile gözler önüne seriliyor.

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Bilim Seyyahları isimli çalışma, bu çerçevede hayata geçirilen birçok projeden biri olarak öne çıkıyor. Halka açık olarak şehir meydanlarında gerçekleştirilen bilim festivali, ülke sınırlarını aşarak farklı ülkelerde de uygulanmaya başlandı. Söz konusu proje, toplumun temel bilimlere olan bakış açısını değiştiriyor ve katılımcılara bilimin eğlenceli dünyasında keyifli bir yolculuk vadediyor. Etkinliklerde farklı kültürlerden insanların katıldığı güzel bir bilgi paylaşım ortamı oluşturuluyor.

Türkiye’nin uluslararası platformda en büyük eğitim iş birliği projesine dönüşen Bilim Seyyahları Festivali, Kartal AİHL imzasıyla Afrika’dan Avrupa’ya uzanan geniş bir coğrafyada 11 ülkede gerçekleştirildi.

Proje sürecinde yer alarak ömür boyu unutulmayacak tecrübeler kazanan öğrenciler, bir yandan da dünyayı tanıma fırsatı elde ediyor.

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Kartal AİHL, gelenekselleşmiş birçok projeye de ev sahipliği yapmaya devam ediyor. KAİHLMUN, Kartal Hukuk, Kartal Masters, Etkin Felsefe ve Sürdürülebilir İnsanlık Çalıştayı gibi uzun soluklu projeler, okulun proje geliştirme kültürünün yalnızca birkaçı olarak öne çıkıyor. Bu projeler, öğrencilerin yaşayarak öğrenme süreçlerine ve sosyal gelişimlerine de önemli katkılar sağlıyor.

BAŞARI GELENEĞİ

Kartal AİHL’de, hayata hazırlanan öğrencilerin bilgiyi sadece öğrenen değil, uygulayan birer birey olması hedefleniyor. Ayrıca öğrencilerin bilim ve teknoloji alanında üretken bireyler olarak yetişmeleri için özgün eğitim yöntemleri kullanılıyor.

Bu kapsamda birçok proje sınıfının oluşturulduğu Kartal AİHL’de öğrencilerin proje uygulama süreçlerine katılmaları ve projelerini hayata geçirebilmeleri için önemli destekler sunuluyor.

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Araştırma projeleri çalışmaları, öğrencilerin teori ve pratik arasındaki köprüleri inşa etmesine fırsat sunarken, beraberinde yaratıcı ve bilimsel düşünme becerisi, durum tespit analizi ve çözüm odaklı düşünme yetisi gibi farklı özellikler kazandırarak projeci zihniyete sahip bir bilim insanı olmanın yolunu da açıyor.

Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler çalışmalarında okulun son yıllarda kazandığı başarılardan bazıları şöyle:

Amerika-Regeneron International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF), Kimya Kategorisi Dünya 4.’sü, 2021

52. Tübitak Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Kimya Kategorisi Türkiye 1.’si,2021

52. Tübitak Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Yazılım Kategorisi Türkiye 2.’si,2021

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“International Science Project Olympiad-INSPO” isimli yarışma Mühendislik Kategorisi 2.’si, 2021

İstanbul Bilim Olimpiyatları Lise Bilgisayar Kategorisi- Gümüş Madalya, 2021

Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları - Altın Madalya, Bronz Madalya, 2021

52. Tübitak Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Fizik Kategorisi Türkiye Finali Teşvik Ödülü, 2021

Üsküdar Üniversitesi 7. Bilim ve Fikir Festivali Fen ve Teknoloji kategorisinde 3.’lük ödülü, 2021

51. Tübitak Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Teknolojik Tasarım Kategorisi Türkiye Finali Teşvik Ödülü, 2020

Amerika-Arizona Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF), Robotik Kategorisi Dünya 4.’sü, 2019

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İsviçre International Swiss Talent Forum, Teknoloji Kategorisi, Türkiye Temsilcisi, 2018-2019

TÜBİTAK 49. Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması, Kodlama Dalı Türkiye 2.’si, 2018

Çek Cumhuriyeti Robotic Day Proje Yarışması, Serbest Kategori, Dünya 1. si, 2018

TÜBİTAK 49. Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması, Kodlama İstanbul Anadolu Bölge 1.’si, 2018

TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması, Kimya Dalı Türkiye 1.’si, 2019

TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması, Kimya İstanbul Anadolu Bölge 1.’si, 2019

Romanya Robochallenge Uluslararası Robot Yarışması, FreeStyle Kategorisi, Dünya 1.’si, 2018

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İsveç Robot-SM Uluslararası Robot Yarışması, FreeStyle Kategorisi, Dünya 1.’si, 2018

SUGİAD Projem Var Yarışması, Genel Kategori, Türkiye 2.’si, 2019

Üsküdar Üniversitesi, Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı Proje Yarışması, Türkiye 2.’si, 2018

FIRST Robotics Competition (FRC) İstanbul 2019 Deep Space Bosphorus Regional Yarışması, Türkiye Şampiyonu, 2019

Çekmeköy Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Uluslararası Proje Olimpiyatları, Teknoloji Kategorisi 1.’si, 2018

TÜBİTAK 49. Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması, Biyoloji İstanbul Anadolu Bölge 1.’si, 2018

TÜBİTAK 49. Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması, Matematik İstanbul Anadolu Bölge 1.’si, 2018

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TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, Değer Eğitimi Dalı Türkiye 3.’sü, 2019

TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, Değerler Eğitimi İstanbul Anadolu Bölge 1.’si, 2019

TÜBİTAK 49. Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması, Matematik Dalı Türkiye 3.’sü, 2018