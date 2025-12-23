Yeni Şafak
Bitlis semalarında nadir görülen manzara: Görenleri şaşırttı

13:1023/12/2025, Salı
IHA
Bitlis semalarında lentiküler bulut görüntülendi
Bitlis semalarında lentiküler bulut görüntülendi

Bitlis’te gökyüzünde oluşan sıra dışı bulutlar, vatandaşların ilgisini çekti.

Özellikle mercek (lentiküler) bulutlar, kısa sürede merak konusu olurken, birçok kişi bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, Bitlis’in muhteşem vadileri ve dağlık alanları üzerinde zaman zaman dikkat çekici atmosferik oluşumlara tanıklık ettiklerini belirterek,
"Nemrut Kalderası ve Süphan Dağı gibi yüksek ve engebeli alanların üzerinde yer yer mercek bulutları oluşabiliyor. Bu bulutlar gökyüzünde oldukça etkileyici manzaralar meydana getiriyor"
dedi.
Dr. Önen, halk arasında bu bulutların ’mercek’ ya da ’UFO görünümlü bulut’ olarak adlandırıldığını ifade ederek,
"Biz de bu doğa olaylarını kaçırmıyoruz. Hayranlıkla izliyor ve görüntülüyoruz. Bitlis’in doğal yapısı bu tür atmosferik oluşumlar için çok elverişli"
şeklinde konuştu.



