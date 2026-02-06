Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bitlis
Bitlis'te iki araçta 17 kilo 500 gram skunk ele geçirildi: İki kişi tutuklandı

Bitlis'te iki araçta 17 kilo 500 gram skunk ele geçirildi: İki kişi tutuklandı

22:046/02/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
Bitlis'te iki araçta 17 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.
Bitlis'te iki araçta 17 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan ve takip sonucu yakalanan bir araç ile ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu başka bir araçta yapılan aramada toplam 17 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan üç şüpheliden 2’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrollerinde, polisin ‘dur’ ihtarına uymayan bir araç, kaçtı.

Polisin takibi sonucu yakalanan araçta yapılan aramada 9 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Aynı çalışmalar kapsamında durdurulan başka bir araçta yapılan aramada ise yakıt deposuna gizlenmiş 8 kilogram skunk bulundu.

Her iki olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





#Bitlis
#Tatvan
#Skunk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BUSKİ su kesintisini duyurdu: Bursa Mudanya’da 15 gün sürecek su kesintisi programı açıklandı