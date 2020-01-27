Gündem Bitliste, PKKlıların kullandığı 5 sığınak bulundu Kullanılamaz hale getirildi
BİTLİS

Bitlis haberleri: Bitlis’te PKK’lıların kullandığı 5 sığınak bulundu

Bitlis’te, PKK’lıların kullandığı 5 sığınak bulundu: Kullanılamaz hale getirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda, 5 sığınak ve 1 avcı boy çukuru tespit edildi. Çok sayıda malzeme ele geçirilen sığınaklar, kullanılamaz hale getirildi.

Haber Merkezi DHA
35 hazır çorba ve 82 kilogram çeşitli gıda malzemeleri ele geçirildi.
35 hazır çorba ve 82 kilogram çeşitli gıda malzemeleri ele geçirildi.

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarı çalışmalar sonucu PKK'lı teröristleri bulup, etkisiz hale getirmek ve kullandıkları sığınakları imha etmek amacıyla operasyon düzenledi.

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Sığınaklar, kullanılamaz hale getirildi.

5 sığınak tespit edildi

'Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Veysel ŞİRİN 2020-02' adı verilen operasyonda, 5 sığınak tespit edildi. Yapılan arama- tarama faaliyetleri sırasında sığınakların yanı sıra 1 avcı boy çukuru da bulundu.

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1 radyo, 4 takım kar elbisesi, 3 gömlek, 3 pantolon, 1 yelek, 3 poşu, 1 çift eldiven ele geçirildi.

Malzemeler imha edildi

Sığınaklarda yapılan aramalarda ise 20 metre su hortumu, 1 radyo, 4 takım kar elbisesi, 3 gömlek, 3 pantolon, 1 yelek, 3 poşu, 1 çift eldiven, 35 hazır çorba ve 82 kilogram çeşitli gıda malzemeleri ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyanlara savcılığın talimatıyla el koyulurken, diğer malzemeler imha edildi. Sığınaklar da kullanılamaz hale getirildi.

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