"'Bittik artık” denilen yerde yeniden başlayan hayat: Bakan Kurum paylaştı

10:395/02/2026, Perşembe
G: 5/02/2026, Perşembe
Bakan Kurum, Antakyalı otobüs şoförünün hikayesini paylaştı
Bakan Kurum, Antakyalı otobüs şoförünün hikayesini paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkım yaşanan Antakya'da 25 yıldır otobüs şoförlüğü yapan ve her gün güzergah boyunca bölgedeki çalışmalara şahitlik eden Devren Yener'in hikayesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan Hatay, asrın inşa seferberliğinin merkezlerinden biri oldu.

Deprem bölgesinde en fazla ev ve iş yerinin inşa edildiği kentte, 133 bin 685 konut, 12 bin 868 köy evi ve 7 bin 202 iş yeri olmak üzere toplam 153 bin 755 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, 25 yıldır Antakya'da otobüs şoförlüğü yapan 55 yaşındaki Devren Yener'in ring seferini paylaşarak, "Bittik artık denilen yerde yeniden ayağa kalktık. Hataylı Devren Yener'in yeni Antakya seferi." ifadelerini kullandı.,


Depremde yakınlarını kaybeden 5 çocuk babası Yener, deprem zamanı yaşadıkları acıyı ve sonrasındaki inşa sürecini şu sözlerle anlattı:

"Ben bu Antakya'nın çocuğuyum. En fazla zarar gören memleket bizim memleket. Deprem bölgesi burada yaşandı. Burada gerçekten taş üstünde taş kalmadı. Bu deprem bize her şeyi yaşattı, her şeyi gördük. Kardeşi de gördük, anayı da gördük, babayı da gördük. Biz 'Antakya bitti artık, bir daha düzelmez.' diyorduk. Ama Allah'a binlerce şükür olsun ki Antakya'mız ayağa kalktı. Kim ne derse desin devletimiz bizi sahipsiz bırakmadı. Hepimize yetecek kadar ev yapıldı. Biz otobüste olduğumuz için TOKİ'leri görüyoruz."

Otobüsüyle Antakya'da güzergah boyunca giden Yener, asrın inşa seferberliği sonrası Emek Mahallesi, Kavaslı, Vali Göbeği mevkisi ve 75. Yıl Bulvarı'ndaki değişimi de anlattı.

#6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
#Hatay
