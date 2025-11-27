Yeni Şafak
Böcek ailesini oteldeki haşere ilacı öldürmüş

Böcek ailesini oteldeki haşere ilacı öldürmüş

27/11/2025, Perşembe
G: 27/11/2025, Perşembe
Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu, Fatih’te otelde fenalaşıp hastanede hayatını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesiyle ilgili mütalaasını tamamladı. Kurul, ailenin kaldıkları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu hayatını kaybettiği yönünde görüş bildirdi.

Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu, Fatih’te otelde fenalaşıp hastanede hayatını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesiyle ilgili mütalaasını tamamladı. Kurul, ailenin kaldıkları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu hayatını kaybettiği yönünde görüş bildirdi.

SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunca hazırlanan mütalaa, soruşturma dosyasına girdi.

GIDA ZEHİRLENMESİ DEĞİL

Mütalaada, yapılan ölü muayenesi, otopsi işlemleri, laboratuvar incelemeleri ve kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ile çocuklar Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek'in ölümlerinin gıda zehirlenmesi sonucu meydana gelmediği kaydedildi. Hazırlanan mütalaada, Böcek ailesi fertlerinin ölümlerinin kalmakta oldukları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana gelmiş olduğunun mütalaa edildiği bildirildi. Öte yandan ailenin yemek yediği 4 iş yerinin sahibi tedbiren tutuklanmıştı. Tutuklular dün savcılığın talebi üzerine tahliye edildi.



