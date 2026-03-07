Yeni Şafak
Bodrum'da balıkçı teknesi yarı batık bulundu: Yedi kişi kurtarıldı

18:227/03/2026, Cumartesi
G: 7/03/2026, Cumartesi
DHA
Teknenin çekilmesi için çalışma başlatıldı.
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında su almaya başlayan balıkçı teknesindeki 7 kişi çevredeki teknelerin yardımıyla kurtarıldı. Yarı batık halde bulunan teknedekiler sağ olarak karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yarı batık halde bulunan balıkçı teknesindeki 7 kişi, sağ kurtarıldı.

Olay, bugün Güvercinlik Mahallesi açıklarında meydana geldi. 'Yağmur Ali' isimli balıkçı teknesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Yarı batık halde bulunan teknedekilere, çevredeki diğer tekneler yardıma geldi. Teknedeki 7 kişi kurtarıldı. Teknenin çekilmesi için çalışma başlatıldı.


#Muğla
#Bodrum
#tekne
