Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Bodrum'da sağanak: 1 evi su bastı, yollar göle döndü

Bodrum'da sağanak: 1 evi su bastı, yollar göle döndü

17:0529/11/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Yağmurun akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Yağmurun akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken; 1 evi su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için sağanak ve fırtına uyarısı yaptı. Uyarının ardından sabah saatlerinden itibaren Bodrum'da sağanak etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken, mazgallar taştı. Araç sürücüleri ve yayalar, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Gümbet ve Bitez bölgelerinde derelerin debisi yükseldi. Çırkan Mahallesi Mehmet Efe Sokak'ta taşan kanalizasyon nedeniyle bir evi su bastı. Evdeki eşyalar zarar görürken, su tahliyesi için belediye ekipleri sevk edildi.

Feribot seferleri iptal

Temizlik işleri ve afet ekipleri, mazgallarda açma çalışması yaparken; araçların da dere güzergahlarına girmemesi için bazı noktalara güvenlik şeridi çekildi. Öte yandan fırtına nedeniyle yapılması planlanan Bodrum-Datça arası feribot seferleri iptal edildi. Yağmurun akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenirken, fırtınanın öğle saatlerinde etkisini yitirmesi tahmin ediliyor.



#Muğla
#Bodrum
#sağanak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 29 MAYIS: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları nedir, yüzde kaç oldu, artış oldu mu?