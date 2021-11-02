Boğaz trafiğine sis engeli

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı.
Etkisini artırdı
Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle saat 09.30'da geçici süreyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Öğle saatlerinden sonra sis yoğunluğunun etkisini kaybetmesiyle Boğaz geçişlere yeniden açıldı.
Çanakkale Boğazı da kapatılmıştı
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güney yönlerinden boğaza girecek olan gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Öte yandan, Gelibolu- Lapseki hattında çalışan feribot seferleri de geçici olarak askıya alındı. Yoğun sisin kalkmasıyla birlikte boğazın yeniden gemi trafiğine açılması bekleniyor.