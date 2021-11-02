Gündem Boğaz trafiğine sis engeli
İSTANBUL

Boğaz trafiğine sis engeli

İstanbul Boğazı, yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı. Öğle saatlerinden sonra sis yoğunluğunun etkisini kaybetmesiyle Boğaz geçişlere yeniden açıldı.

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Haber Merkezi AA
Boğaz trafiğine sis engeli
İstanbul Boğazı sisle kaplandı

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı.

Etkisini artırdı

Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle saat 09.30'da geçici süreyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

  • Öğle saatlerinden sonra sis yoğunluğunun etkisini kaybetmesiyle Boğaz geçişlere yeniden açıldı.

Çanakkale Boğazı da kapatılmıştı


Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güney yönlerinden boğaza girecek olan gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

  • Öte yandan, Gelibolu- Lapseki hattında çalışan feribot seferleri de geçici olarak askıya alındı. Yoğun sisin kalkmasıyla birlikte boğazın yeniden gemi trafiğine açılması bekleniyor.

Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı
GÜNDEM
Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı

Kent sis içinde kaldı: Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü
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Sakarya genelinde etkili olan yağış sonrasında akşam saatlerinde oluşan sis sürücülere zor anlar yaşattı.
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Şehir merkezi, Serdivan ve şehrin farklı bölgelerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesinin yaklaşık 5 metreye kadar düşmesine sebep oldu.
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Şehrin bazı yerlerini ise tamamen kaplayan sis nedeni ile seyir halinde olan araçlar zaman zaman yolda ilerlemekte zorluk yaşadı.
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Sakarya sis içinde kaldı, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü
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Kent sis içinde kaldı: Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü
Sakarya genelinde etkili olan yağış sonrasında akşam saatlerinde oluşan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Kent genelinde etkili olan siste görüş mesafesi yaklaşık 5 metreye kadar düştü.

İstanbul Boğazı trafiğine sis engeli
FOTOĞRAF 12
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Gece yarısından itibaren etkisini artıran Sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
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İstanbul'da da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı.
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Özellikle Boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle saat 09.30'da geçici süreyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
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İstanbul Boğazı trafiğine sis engeli
Yurdun birçok bölgesinde etkili olan yoğun sis, gece saatlerinden itibaren İstanbul'da da hayatı olumsuz etkiledi. Çanakkale'den sonra İstanbul Boğazı da transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.


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