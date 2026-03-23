Bölgenin içme suyu ihtiyacını karşılıyordu: Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 66’ya ulaştı

10:0023/03/2026, Pazartesi
IHA
Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 66’ya ulaştı. Yuvacık Barajı’nda 23 Mart 2025’deki doluluk oranı da yüzde 64 olarak ölçülmüştü.

Geçtiğimiz yılın son aylarında etkili olan kuraklık, Kocaeli’nin can damarı olan Yuvacık Barajı’nda su seviyesini kritik sınıra getirmişti. Barajdaki doluluk oranı kasım ayında yüzde 6’ya, aralık ayında ise son yılların en düşük seviyesi olan yüzde 3’e kadar gerilemişti.

Kış mevsimiyle birlikte havzada etkili olan kar ve sağanak yağışlar, barajdaki su seviyesini hızla yukarı taşıdı. Yapılan son ölçümlerde, doluluk oranının yüzde 66 seviyelerine ulaştığı görüldü. Kentin bir diğer önemli su kaynağı olan Namazgah Barajı’nda ise su seviyesi yüzde 76 olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Yuvacık Barajı’nda 23 Mart 2025’deki doluluk oranı da yüzde 64 olarak ölçülmüştü.



