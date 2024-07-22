Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatılıyor: 50 gün sürecek

Bolu İl Koordinasyon Kurulu toplantısı İl Genel Meclisi salonunda Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır tarafından sunum yapıldı.
Bolu Dağı Tüneli, güzergahta meydana gelen heyelanlarda oluşacak olumsuz durumların önüne geçmek için Ankara istikametinde uzatılmıştı.
Tünelin Ankara yönündeki çalışmaları nedeniyle trafik 2023 yılında 45 gün boyunca Kaynaşlı'dan itibaren D-100 karayolu Bolu Dağı geçişine yönlendirilmişti.