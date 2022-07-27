Bolu Valiliği: İçme suyundan etkilenenlerin tedavisine devam ediliyor

Fatih'te öğrencilerin serinlemesi için okul bahçesine konan havuz patladı

Fatih'te portatif havuzun patlaması sonucu okulun bahçesi ve bodrumu su ile doldu. Yaşanan panik kameraya yansıdı.



Fatih Belediyesi tarafından Mevlanakapı Mahallesi'nde bulunan Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesine bir süre önce portatif havuz kuruldu. Sıcak havada çocukların yüzmesini sağlamak amacıyla kurulan havuzu çevreleyen demirlerden birinin kayması sonucu havuz patladı. Tonlarca su, okul bahçesi ve bodrumuna dolarken, çocukların o anları, 'tsunami gibiydi' sözleri ile anlatması da görüntülere yansıdı.

